الامارات | الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع " ‎المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء المقبل طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال - مائل للحرارة نهارا ،وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر - مائل للحرارة نهارا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية خلال الليل خاصةً على البحر، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، و خفيفا في بحر عمان.

ويشهد يوم الخميس المقبل طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً ومغبرا على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة خاصةً على السواحل، والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، و يكون الموج في متوسطا يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

ويشهد يوم الجمعة المقبل طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً ومغبرا على بعض المناطق مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم السبت المقبل طقسا غائما جزئياً إلى غائما ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ،و البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

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