الامارات | إغلاق 22 صالوناً ومركز تجميل بدبا الفجيرة لمخالفة إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 22 صالوناً ومركز تجميل بدبا الفجيرة لمخالفة إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، بأنه تم إلزام صالونات الحلاقة الرجالية بـ18 شرطاً صحياً، بالإضافة إلى السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لتجنب الإغلاق أو المخالفة.

ولفت إلى أنه تم إغلاق 22 صالوناً رجالاً ومراكز تجميل نسائية، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها التباعد الجسدي ولبس الكمامة، والإهمال في تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية مثل نظافة المعدات والمكان ووجود الحشرات في المحال، بالإضافة لعدم وجود بطاقة صحية للعمال، وذلك نتيجة 285 زيارة تفتيشية على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأشار اليماحي إلى أن البلدية كثفت جهود التوعية والتفتيش على صالونات الحلاقة وحث أصحابها على الالتزام بالقواعد الصحية في تقديم الخدمة، لافتاً إلى أن الجائحة أفرزت وعياً مجتمعياً لدى الأفراد المرتادين لهذه المحال، وأصبح الزبون يفضل استخدام الأدوات الخاصة به، مع مستوى عالٍ من الإجراءات الاحترازية.

وتابع أن التدابير الاحترازية التي فرضتها البلدية على تلك المحال شملت تناسب مساحة المنشأة مع الخدمات المقدمة وألا تقل عن 30 متراً مربعاً، وأن يتم تجهيزه بطاولات تحوي دواليب وأدراجاً لحفظ الأدوات ومرايا وعدداً كافياً من أحواض غسيل الأيدي والرأس وأدوات ومعدات الحلاقة المستخدمة، وأن يكون مزوداً بمصدر للمياه الساخنة مع توفير المنظفات والمطهرات لتنظيف وتطهير أدوات ومعدات الحلاقة بعد كل استخدام.

وأضاف اليماحي أن كل صالونات الحلاقة توفر عدداً كافياً من أدوات ومعدات سهلة التنظيف والتطهير ولا تصدأ، وأجهزة لتعقيم الأدوات والمعدات المستخدمة في الحلاقة، وعدداً كافياً من زي حلاقة موحد ونظيف، ذات الاستخدام لمرة واحدة بالإضافة لواقي الرقبة، إضافة إلى عدد كافٍ من المناشف، وتباعد كراسي الحلاقة بمسافة مناسبة وعدد كافٍ من كراسي انتظار الزبائن ولا تكون من القماش.

وحظرت البلدية استخدام المستحضرات الكيميائية غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة، ومنع عمليات الحقن أو الوخز أو التدليك أو أجهزة علاجية أو تجميلية أو أي عمليات غير مصرح بها للمحل، والالتزام بالشروط الصحية السليمة في أعمال الحلاقة وتدريب العاملين على ذلك، لتجنب أي ضرر صحي على الزبائن مع توفير الحاويات بغطاء محكم.

285 زيارة تفتيشية نفذتها البلدية على الصالونات في يناير وفبراير.

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