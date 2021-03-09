توقف «واتسآب» عن العمل على بعض الهواتف الذكية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام أن تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب" سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية.

وأفاد موقع WABetaInfo، بأن التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "آيفون" القديمة.

وأوضح الموقع أنه في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS ، اختفى دعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأقدم.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنه - حتى اللحظة - لايوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.

وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل "آيفون" التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.

وكان "واتسآب" قد توقف عن العمل على عدد من الأجهزة، التي لم يقم مستخدموها بتحديث نظام التشغيل إلى نظام التشغيل iOS 9 أو أندرويد 4.0.3، وذلك في الأول من يناير الماضي.