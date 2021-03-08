تكنولوجيا: Microsoft تحصل على موافقة الإتحاد الأوروبي وSEC على صفقة الإستحواذ على ZeniMax

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت مايكروسوفت أن تحصل عل موافقة الجهات المختصة في الإتحاد الأوروبي وSEC لإتمام صفقة إستحواذ عملاق البرمجيات على شركة ZeniMax في صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار.

إستحوذت شركة مايكروسوفت على ناشر الألعاب ZeniMax المالكة لإستديو Bethesda ومجموعة أخرى من الإستديوهات في صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار، ولقد حصلت الشركة بالفعل على موافقة الجهات المختصة في كلٍ من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإتمام عملية الإستحواذ أو الإندماج.

ومن المقرر أن تتيح مايكروسوفت لشركة ZeniMax بعد إتمام الصفقة العمل بشكل مستقل تحت إدارة عملاق البرمجيات، بينما تؤدي صفقة الإستحواذ إلى توفر الألعاب المطورة عبر إستديوهات ZeniMax على خدمة الألعاب المدفوعة Xbox Game Pass.

يذكر أن الموافقة التي حصلت عليها مايكروسوفت من الجهات المختصة تؤكد على أن عملية الإستحواذ لن تؤدي إلى أي مخاوف للشركات المنافسة، حيث تحظى شركة ZeniMax بجزء محدود في الأسواق بين مجموعة من الشركات المنافسة في مجال تطوير ونشر الألعاب.

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