تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف جديد من شاومي بقدرة شحن 200W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن هاتف جديد من شركة شاومي ينطلق بميزة دعم الشحن السريع بقدرة 200W، وهي أسرع قدرة في الشحن قدمت للهواتف الذكية.

بدأت شركة شاومي في إجراء إختبارات على إصدار جديد من هواتف الشركة إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار في النصف الثاني من 2021، ولقد أكدت التسريبات على أن شاومي تقدم هذا الإصدار بترقية جديدة في تقنية الشحن السريع.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف شاومي سيدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 200W، كما يدعم أيضاً معايير أعلى في الشحن اللاسلكي وأيضاً الشحن العكسي.

ولقد قدمت شاومي هاتف Mi 10 Ultra مؤخراً بقدرة شحن 120W، لذا فإن تقنية الشحن المميزة بقدرة 200W ستكون أسرع تقنية شحن قدمت من شاومي، وأيضاً الأسرع في الإصدارات المنافسة في الأسواق حتى الآن.

أيضاً من المتوقع أن يكون الإصدار المرتقب من شاومي هو هاتف MI MIX 4 الذي شغل بعض التسريبات حتى الآن، ومن المتوقع أن يتميز هذا الإصدار أيضاً بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث تبدأ الشركة في الإنتاج الضخم للجيل الثالث من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، أيضاً طورت الشركة خوارزمية جديدة لدعم هذه التقنية.

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