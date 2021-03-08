تكنولوجيا: هواوي تقدم سلسلة P50 بنظام تشغيل HarmonyOS مثبت مسبقاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف P50، وفي أحدث التسريبات التي جاءت اليوم تم تأكيد دعم الإصدارات الجديدة بنظام تشغيل HarmonyOS الذي يأتي مثبت مسبقاً.

إنتهت شركة هواوي من إختبار الإصدار التجريبي الثاني من منصة HarmonyOS 2.0، كما تنتقل الشركة لبدء معاينة الإصدار التجريبي الثالث، ومن المقرر أن تبدأ هواوي في دفع نظام التشغيل لبعض من إصدارات الشركة، كما تستبدل العملاق الصيني نظام الأندوريد بنظامها الخاص مع إنطلاق سلسلة P50.

وتشير التسريبات إلى أن هواوي تخطط دفع نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 لهواتف وأجهزة الشركة بدءاً من شهر أبريل القادم، على أن تكون إصدارات الشركة المميزة في البداية.

أيضاً تشير توقعات الرؤساء التنفيذيين في شركة هواوي إلى أن نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 يدعم من 300 إلى 400 مليون جهاز من الشركة بحلول نهاية هذا العام.

يذكر أن هواوي تخطط أيضاً للتوسع بخدمات الشركة بالتزامن مع إطلاق HarmonyOS 2.0 في هواتفها الذكية، ومن المتوقع أن يتم ترقية محرك بحث Petal ليكون محرك بحث متكامل لدعم المستخدمين.

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