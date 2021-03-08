تكنولوجيا: هواتف vivo X60 تنطلق للأسواق العالمية في 22 من مارس بمعالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق سلسلة هواتف vivo X60 للأسواق العالمية في حدث يعقد في 22 من مارس، على أن يدعم الإصدارات الجديدة معالج Snapdragon 870.

تقدم vivo سلسلة هواتف vivo X60 خلال الفترة القادمة في سوق ماليزيا، كما تنطلق الإصدارات الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من 22 من شهر مارس الجاري.

كانت سلسلة vivo X60 هي أول الإصدارات المميزة برقاقة معالج سامسونج Exynos 1080 بدقة تصنيع 5 نانومتر، واليوم تخطط الشركة لإطلاقها للأسواق العالمية بمعالج جديد وهو Snapdragon 870 من كوالكوم.

ولقد تضمنت سلسلة هواتف vivo X60 الإصدار الرئيسي مع هاتف vivo X60 Pro مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يظهر شعار Zeiss على الجهة الخلفية من الإصدار الرئيسي.

يذكر أن هاتف vivo X60 يأتي باللون الأزرق وأيضاً اللون الأسود، أيضاً لا يضم هذا الإصدار عدسات periscope، لذا نترقب إنطلاق الهواتف رسمياً للأسواق العالمية في 22 من مارس.

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