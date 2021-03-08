روسيا توبخ فيسبوك لحجبها بعض المنشورات الإعلامية

دبي - يزن راشد - اتهمت روسيا منصة فيسبوك اليوم الاثنين بانتهاك حقوق المواطنين من خلال حظر بعض محتوى بعض وسائل الإعلام في المواجهة الأخيرة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا العملاقة.

وهددت منظمة مراقبة الاتصالات روسكومنادزور Roskomnadzor فيسبوك في نهاية الأسبوع بغرامة لا تقل عن مليون روبل (13433 دولار) وطالبت باستعادة الوصول إلى المحتوى الذي تنشره وكالات TASS و RBK و Vzglyad.

وقالت منظمة مراقبة الاتصالات الروسية: إن فيسبوك حجبت المنشورات المتعلقة باحتجاز روسيا لمؤيدين مزعومين لمجموعة أوكرانية يمينية متطرفة، ونطالب بإلغاء حظر الروابط المؤدية إلى المقالات عبر منصتها.

وحظرت فيسبوك مقالات لوكالات الأنباء الروسية تزعم أن الشرطة اعتقلت الشهر الماضي قوميين أوكرانيين مزعومين بعد أن خلص الخبراء إلى أن المتطرفين كانوا روس.

وتفيد المقالات المنشورة في شهر فبراير بأن السلطات الروسية قد اعتقلت أعضاء مزعومين في MKU، وهي منظمة شبابية قومية أوكرانية، في مدينة فورونيج الجنوبية الغربية.

وقالت وكالة StopFake، وهي وكالة أوكرانية تعمل مع فيسبوك للعثور على المعلومات المضللة الروسية عبر المنصة: إن بحثها خلص إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم في فورونيج ينتمون جميعًا إلى منظمة قومية روسية.

وقال (فياتشيسلاف فولودين) Vyacheslav Volodin، رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي وعضو حزب روسيا المتحدة الحاكم بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين: انتهكت فيسبوك حقوق المواطنين الروس من خلال خطوة ترقى إلى الفوضى الرقمية.

وفي بيان، قال فولودين: فعلت إنستاجرام وتويتر الشيء نفسه في الماضي، وأعتقد أن هذا غير مقبول، وهو تصرف ينتهك تشريعاتنا الوطنية، ونقترح حلًا تشريعيًا يمنع أي شيء من هذا القبيل ضد وسائل الإعلام الروسية.

واتخذت روسيا، مثل دول أخرى، بما في ذلك أستراليا التي دخلت في نزاع كبير مع فيسبوك والهند التي دخلت في خلاف مع تويتر، في الأشهر الأخيرة خطوات لتنظيم وكبح قوة شركات الوسائط الاجتماعية الكبرى.

وتسمح مشاريع القوانين التي تم تمريرها في شهر ديسمبر لروسيا بفرض غرامات كبيرة على المنصات التي لا تحذف المحتوى المحظور مع إمكانية تقييد الوصول إلى شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية إذا اعتُبرت أنها تميز ضد وسائل الإعلام الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، (ماريا زاخاروفا) Maria Zakharova لوكالة أنباء RIA اليوم الاثنين: تعمل تلك الشركات ضمن بيئتنا، لكن في الوقت نفسه لا تلتزم في كثير من الأحيان بأي قوانين روسية.