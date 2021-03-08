شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التحقق من مصدر الطاقة بجهاز الكمبيوتر قبل تحديثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن التحقق من مصدر الطاقة الخاص بك ليس سهلاً مثل المهام الأخرى، فلا يمكنك التحقق من ذلك باستخدام أحد التطبيقات، ولكن بدلاً من ذلك، ستحتاج إلى فتح علبة الكمبيوتر وإلقاء نظرة على مصدر الطاقة مباشرةً.

كيفية التحقق من مصدر الطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

عليك أن تعلم أنه قبل أن تبدأ، ستحتاج إلى مفك براغي فيليبس، ومن المرجح أن يعمل الحجم المتوسط رقم 2، فأنت تريد أيضًا العثور على سطح مستوٍ وجاف وخالٍ من الغبار للعمل عليه.

1. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك الضغط على "ابدأ" و"الطاقة" ثم "إيقاف التشغيل"، وبمجرد إيقاف تشغيله، افصله.

2. قم بإزالة اللوحة الجانبية للكمبيوتر بعناية، والتي تعد جزءًا من العلبة، ويمكن فك قفل بعض الأشياء، بينما سيحتاج البعض الآخر إلى إمساك مفك البراغي، وإزالة ما يقرب من اثنين إلى ثمانية براغي، حسب الطراز والحجم.

3. حدد موقع مصدر الطاقة، فسيكون بالقرب من المنفذ الخاص بسلك طاقة الكمبيوتر، والذي قمت بفصله مسبقًا.

كما أنه بمجرد العثور على مصدر الطاقة، يمكنك فحصه للحصول على أي معلومات ذات صلة، مثل الحد الأقصى للإخراج، الذي يتم قياسه بالواط، وتقييم كفاءته.

إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات الدقيقة التي تريدها، فحاول على الأقل العثور على اسم طراز مزود الطاقة، والذي يمكنك البحث عنه بعد ذلك على جوجل.