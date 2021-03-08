«موجة حارة »..الأرصاد تحذر: إرتفاع درجات الحرارة ..والذروة الثلاثاء والأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل إلى 24 درجة على القاهرة، بينما تكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء والأربعاء حيث تصل إلى 33 على القاهرة.

ارتفاع مفاجي

وأوضح أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة سببه منخفض جوي صحراوي بشرق ليبيا يمتد تأثيره إلى مصر، مصحوب بنشاط رياح مثير لـ الأتربة خاصة على المناطق الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على شمال وجنوب البلاد يوم الأربعاء ما بين 33 و35.

وناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ إلى ارتفاع درجات الحرارة ,قائلا: الشتاء لم ينته بعد وسيحدث انخفاض في الحرارة مرة أخرى ابتداء من الخميس تصل قيمته إلى 10 درجات لتبلغ 23 درجة, مؤكدا أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة القريبة.