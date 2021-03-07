تكنولوجيا: هاتف iPhone 11 يستمر في العمل بعد 6 أشهر في قاع البحيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت قناة CBC الإخبارية عن مقطع فيديو يوضح عثور أحد الغواصين على هاتف iPhone 11 في قاع بحيرة في كولومبيا البريطانية، حيث ظهرت وحدة الهاتف تعمل وبحالة جيدة.

إستمرت وحدة هاتف iPhone 11 في العمل بعد مرور 6 أشهر على وجود الهاتف في قاع البحيرة، حيث أكد الغواص كلايتون هيلكنبرج على أن الهاتف يعمل بشكل جيد، كما تم تسليم الهاتف لمالكه.

ولقد أكد تقرير CBC على أن الهاتف إستمر في العمل رغم تعرضه للماء لفترة طويلة، كما أكدت مالكة وحدة الهاتف على سقوط iPhone 11 من القارب خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث أكد العاملين في البحيرة المائية خلال هذا الوقت على أن عملية العثور على الهاتف مستحيلة نتيجة لعمق البحيرة.

أيضاً أشار كلايتون هيلكنبرج إلى أنه تم تجفيف الهاتف وإخراج الشريحة للإتصال بمالكة الهاتف، أيضاً أكدت مالكة الهاتف على أن وحدة iPhone 11 مازالت تعمل مع وجودة عطل في الميكروفون والسماعات، إلا أن إستمرار تشغيل الهاتف بعد هذه الفترة الطويلة في عمق البحيرة مازال يثير دهشة مالكة الهاتف حتى الآن.

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