جوجل تسرع دورة إصدار كروم كل أربعة أسابيع

دبي - يزن راشد - من الواضح أن شركة جوجل بصدد نقل كروم إلى جدول إصدار أكثر تكرارًا، حيث أعلنت أنها تدفع الإصدارات المستقبلية الهامة التي تضيف ميزات جديدة كل أربعة أسابيع.

وتوضح عملاقة البحث أنها تسرع إصدار تحديثات كروم، بحيث تطلق إصدارًا جديدًا من كروم كل أربعة أسابيع، بدلاً من كل ستة أسابيع، بدءًا من الإصدار 94 من كروم في الربع الثالث من عام 2021.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تسرع فيها جوجل جدول إصدار متصفحها منذ أكثر من عقد.

ويوضح (أليكس مينير) Alex Mineer، مدير برنامج فني في كروم: بالنظر إلى أننا قمنا بتحسين عمليات الاختبار والإصدار الخاصة بنا لمتصفح كروم، ونشرنا تحديثات الأمان كل أسبوعين لتحسين فجوة التصحيح، فقد أصبح من الواضح أنه يمكننا تقصير دورة الإصدار وتقديم ميزات جديدة بشكل أسرع.

وتعمل هذه الخطوة على جعل متصفح جوجل متوافقًا مع متصفح فايرفوكس، الذي كان قيد التحديث الشهري منذ بداية العام الماضي.

ومن أجل استيعاب عملاء المؤسسات الذين قد لا يرغبون في رؤية التغييرات بشكل متكرر، تضيف جوجل أيضًا خيار Extended Stable.

وبينما يرى المستهلكون إصدارًا جديدًا من المتصفح كل شهر، سيتمكن مسؤولو تكنولوجيا المعلومات من اختيار خيار Extended Stable، الذي يجلب إصدارات رئيسية كل ثمانية أسابيع.

ويتاح خيار Extended Stable لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الذين يحتاجون إلى وقت إضافي لإدارة التحديثات في بيئاتهم.

ويتم إصدار تحديثات الأمان عبر Extended Stable كل أسبوعين لإصلاح المشكلات المهمة، لكن هذه التحديثات لن تحتوي على ميزات جديدة أو جميع إصلاحات الأمان التي يتلقاها خيار 4 أسابيع.

وتقول جوجل: إنها تخطط أيضًا لخيارات متعددة للإصدار الثابت لنظام التشغيل Chrome OS، وتشارك التفاصيل مع مسؤولي نظام التشغيل Chrome OS في الأشهر المقبلة.

وحدثت شركة جوجل وثائق جدولها الجديد للإصدار، ونشرت أيضًا تحديثًا أوليًا لتقويم الإصدارات، الذي يظل محدثًا مع اقترابها من إطلاق جدول الإصدارات الجديد.

وبالنظر إلى أن المتصفحات الشائعة الأخرى، مثل: Microsoft Edge و Brave، تستخدم Chromium أيضًا، فقد قالت شركة Brave: إنها تخطط للانتقال إلى دورة إصدار مدتها أربعة أسابيع أيضًا، بدلاً من الدورة الحالية لمدة ثلاثة أسابيع.