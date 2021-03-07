شاومي تطلق تلفازها الذكي الجديد Redmi Smart TV Max

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 36 دقيقة

كشفت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات، عن تلفازها الذكي Redmi Smart TV Max الجديد ، الذي يمتاز بعرض المحتويات بدقة 4K ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ويشتمل على منفذ HDMI 2.1 لتوصيل أجهزة الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 ومايكروسوفت إكس بوكس Series X.

ويأتي التلفاز الذكي Redmi Smart TV Max الجديد بشاشة قياس 86 بوصة، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 25ر97%. ويزخر التلفاز الجديد بتقنية دولبي Vision HDR والصوت المحيط المجسم دولبي Atmos.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للتلفاز الذكي الجديد على اثنين من سماعات ستريو بقدرة 12.5 وات لكل منهما، ويعتمد جهاز شاومي الجديد على نظام أندرويد TV.

وفي سياق متصل، طرحت شركة شاومي تلفازها الذكي Mi TV Q1 في الأسواق العالمية بدءا من مارس/آذار الجاري، الذي يعتمد على نظام أندرويد TV، مع دعم المساعد الصوتي جوجل.

وأوضحت الشركة الصينية، أن التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد يتميز بشاشة QLED ذات جودة صورة فائقة، قياس 75 بوصة ونسبة تباين 10000:1 مع تغطية كاملة لنطاق الألوان NTSC.

وتابعت: كما يتميز التلفاز بعرض قيم اللون الأسود بصورة أفضل مقارنة بموديلات التلفاز LED التقليدية، كما يمكن إعتام إضاءة الخلفية QLED في 192 منطقة في الشاشة.