تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI 10S برقاقة معالج SNAPDRAGON 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على خطط شاومي لدعم إصدارها القادم MI 10S برقاقة معالج كوالكوم SNAPDRAGON 870.

كانت شركة كوالكوم قد كشفت عن رقاقة معالج SNAPDRAGON 870 في حدث عقد خلال شهر يناير الماضي، حيث جاءت الرقاقة بمستوى آداء رقاقة Snapdragon 865 Plus، واليوم تكشف التسريبات عن خطط شاومي لإطلاق هاتف MI 10S لاحقاً هذا الشهر برقاقة معالج SNAPDRAGON 870.

ولقد رصد هاتف MI 10S بالفعل في قوائم بعض منافذ البيع إستعداداً للإعلان المرتقب، ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات أن يأتي هاتف Mi 10S بترقية في الآداء عن هاتف Mi 10 الذي قدم العام الماضي برقاقة Snapdragon 865.

من جانب أخر كشفت التقارير السابقة عن أن رقاقة SNAPDRAGON 870 تقدم آداء وسرعة أعلى في الإختبارات مقارنة برقاقة Snapdragon 865 Plus، بينما ينخفض آداء رقاقة SNAPDRAGON 870 عند مقارنتها بإصدار كوالكوم المميز Snapdragon 888. أيضاً تستخدم رقاقة Snapdragon 870 أنوية Kryo 585 التي ترتكز على Cortex-A77 من ARM مع بعض التغييرات.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم تكشف عن مواصفات هاتف MI 10S، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي بتصميم يحاكي هاتف Mi 10 Ultra، كما رصد الهاتف في GeekBench بنموذج رقم M2012J2SC وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

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