شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 300 ألف شخص يسجلون لمرافقة ملياردير يابانى فى رحلة حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أكثر من 300 ألف شخص فى فرصة أن يكون أحد منهم، واحدًا من ثمانية أشخاص سيرافقون ملياردير ياباني فى رحلة تستغرق ستة أيام حول القمر، وكان دعا الملياردير Yusaku Maezawa الناس من جميع أنحاء العالم للتقدم للحصول على مكان في الرحلة، المقرر إجراؤها على SpaceX's Starship في وقت مبكر من عام 2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من بين مئات الآلاف من رواد الفضاء الناشئين، كانت الهند لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين اشتركوا، تليها الولايات المتحدة واليابان ثم فرنسا، واحتلت بريطانيا المرتبة الخامسة من بين جميع البلدان المعنية.

تختبر SpaceX نماذج أولية لمركبة إطلاق Starship القابلة لإعادة الاستخدام، مع انفجار آخرها بعد عشر دقائق فقط من الهبوط بعد رحلة على ارتفاع عالٍ في 3 مارس الماضى، ووصفت شركة الفضاء هذا بأنه ناجح، موضحة أنها هبطت كما هو متوقع وكنموذج أولي، يوفر كل اختبار معلومات أساسية وقيمة.

قال الملياردير، إن طلبات الانضمام إلى طاقم مشروع dearMoon ستبقى مفتوحة حتى 14 مارس، مضيفًا أنه اشترى جميع المقاعد على مركبة الفضاء.

وتابع الشاب البالغ من العمر 45 عامًا: "أريد أن ينضم أشخاص من جميع الخلفيات، ومن المقرر أن يكتمل فحص الطلبات بحلول 21 مارس، وبعد ذلك سيتم إعطاء المتقدمين مهمة ومقابلة".

كما أنه من المقرر بعد ذلك إجراء مقابلة أخيرة وفحص طبي في مايو من العام المقبل، قبل اختيار الأشخاص الثمانية.

سعى الملياردير في الأصل إلى فنانين لمرافقته في الرحلة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في سبتمبر 2018، ومع ذلك، قرر توسيع نطاق البحث ليشمل "جمهورًا أكثر تنوعًا"، بشرط أن يكونوا مستعدين للمشاركة بشكل خلاق وقادر على دعم أعضاء الطاقم الآخرين الذين يتشاركون في تطلعات مماثلة.

وقال الملياردير، إنه من المتوقع أن يستغرق الوصول إلى القمر ثلاثة أيام، والالتفاف حوله، وثلاثة أيام للعودة إلى الأرض.

سيكون هناك ما بين عشرة و12 شخصًا على متن السفينة في المجموع، بما في ذلك الملياردير وطاقم SpaceX وثمانية متطوعين.

وسيصبح الملياردير وفريقه من رواد الفضاء أول مسافرين إلى القمر منذ آخر مهمة أبولو الأمريكية في عام 1972، إذا تمكنت SpaceX من إنجاز الرحلة.