شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسي يدرج أول تغريدة على تويتر للبيع كـ"تذكار رقمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إعداد twttr الخاص بي".. أول تغريدة على الإطلاق على منصة تويتر معروضة للبيع بعد أن أدرج رئيس الشركة جاك دورسي منشوره الشهير كتوقيع رقمي فريد على موقع ويب لبيع التغريدات كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs).

تلقى المنشور المرسل من حساب Dorsey في مارس من عام 2006، عروضًا يوم الجمعة وصلت إلى 88.888.88 دولارًا في غضون دقائق من تغريدة المؤسس المشارك في تويتر رابطًا إلى القائمة على "Valuables by Cent" - سوق تغريدات وفقا لما نقلته رويترز.

وتشير العروض القديمة للتغريدة إلى أنها عُرضت للبيع في ديسمبر، لكن القائمة اكتسبت مزيدًا من الاهتمام بعد تغريدة دورسي أمس الجمعة.

NFTs هي ملفات رقمية تعمل كتوقيعات رقمية للمصادقة على من يملك الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

تغريدة دورسي البالغة من العمر 15 عامًا هي واحدة من أشهر التغريدات على المنصة ويمكن أن تجتذب المزايدين لدفع ثمن باهظ للتذكارات الرقمية. وبلغ أعلى عرض للتغريدة 100 ألف دولار الساعة 0125 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

منذ إطلاقه قبل ثلاثة أشهر، يقارن Valuables بين شراء التغريدات وشراء بطاقة بيسبول موقعة. "لا يوجد سوى نسخة موقعة فريدة من التغريدة، وإذا وافق المنشئ على البيع ، فيمكنك امتلاكها إلى الأبد."

سيحصل مشتري التغريدة على شهادة رقمية موقعة باستخدام التشفير، والتي ستتضمن بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، وفقًا لموقع "الأشياء الثمينة". ستستمر التغريدة في الظهور على موقع Twitter على الويب.