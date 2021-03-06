تكنولوجيا: تقرير يؤكد إنخفاض حصة هواوي السوقية في الصين إلى نسبة 16%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه العملاق الصيني هواوي الكثير من التحديات للإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن شركة هواوي قد شهدت إنخفاض في حصتها السوقية في الصين إلى نسبة 16% خلال شهر يناير 2021.

تستمر شركة هواوي في مواجهة الآثار التي ترتبت على القيود والحظر الأمريكي، والتي أدت إلى خسائر للشركة تهدد حصتها السوقية بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وهو ما أكد عليه تقرير Counterpoint Research الأخير.

ولقد كشف تقرير Counterpoint Research عن خسارة هواوي جزء من حصتها السوقية في السوق المحلي الصيني خلال شهر يناير 2021، حيث إنخفضت حصتها السوقية إلى 16% بعد أن سيطرت على نسبة 41% خلال الربع الأول من 2020.

أيضاً أشار التقرير إلى أن بيع علامة Honor التجارية والقيود الأمريكية كانت من بين الأسباب الرئيسية لهذا التراجع في حصة هواوي السوقية، حيث أثرت القيود الأمريكية بشكل كبير على سلاسل توريد هواوي مما أدى إلى تقص مخزون الشركة من المعالجات وشرائح 5G.

ولقد إتجهت هواوي للتركيز على الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية مثل هاتف Mate 40 Pro على سبيل المثال، حيث تحرص الشركة على دفع مخزونها الحالي لإنتاج الهاتف.

من جانب أخر أدت القيود الأمريكية والتراجع لحصة هواوي في الأسواق إلى صعود شركة Oppo إلى المرتبة الأولى في السوق الصيني بحصة سوقية بنسبة 21%، كما تأتي Vivo في المرتبة الثانية بحصة سوقية 20%، بينما تتنافس هواوي مع ابل وشاومي للسيطرة الحصص السوقية الأخرى في السوق الصيني.

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