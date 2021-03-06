شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مديرة يوتيوب التنفيذية لـ BBC: سنرفع الحظر على حساب ترامب إذا تراجع العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة التنفيذية لموقع يوتيوب، سوزان وجيسكي، إن المنصة قد ترفع الحظر المفروض على حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا "تراجع احتمال وقوع عنف" وفقا لـ بي بي سي عربية.

وأضافت أن الشركة ستنظر في التحذيرات الحكومية والخطاب المحرض على العنف لتحديد متى يكون رفع الحظر آمنا.

وخضع حساب ترامب لحظر في أعقاب أعمال شغب حدثت في مبنى الكونجرس في السادس من يناير، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وأضافت وجيسكي خلال مقابلة مع مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، المعني بمجال العلاقات الدولية،: "من الواضح أن الوضع الراهن، هو أنه لا يزال هناك خطر متزايد لأعمال عنف".

وأوضحت أن سلوك الرئيس السابق لم يسفر عن حظر كامل له على المنصة.

وتعمل الشركة بموجب نظام "المخالفات الثلاث"، الذي بموجبه يتلقى حساب مستخدم ثلاثة تحذيرات عن حدوث "مخالفات" في غضون 90 يوما قبل حجب الحساب نهائيا.

وتلقى رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لترامب، مخالفته الثانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري على خلفية الادعاء بأن انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة قد "سُرقت".

وتؤدي المخالفة الأولى، عادة، إلى تعليق الحساب لمدة أسبوع، بيد أن فترة ترامب امتدت نظرًا لاستمرار "خطر العنف".

وكان الرئيس الأمريكي قد فُرض عليه حظر استخدام كثير من وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب اقتحام مجموعة كبيرة من أنصاره مبنى الكونجرس في السادس من يناير.

كما مُنع ترامب من التغريد على موقع تويتر والتعليق على موقع فيس بوك.

وتبحث لجنة مراقبة المحتوى على فيس بوك هل يجب أن يكون الحظر نهائيًا، بيد أنه لم يتضح بعد متى ستصدر اللجنة قرارها.

كما وجهت السلطات الأمريكية تهما جنائية إلى 221 شخصا تورطوا في أعمال الشغب.