سامسونغ تستعد لإطلاق جهازها اللوحي Galaxy Tab A7 Lite

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق النسخة المصغرة من جهازها اللوحي Galaxy Tab A7.

وظهر الجهاز في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، وتؤكد الوثيقة أنه سيتم إطلاقه تحت اسم Galaxy Tab A7 Lite ويتميز بتقنية Bluetooth 5.0.

ويحتوي الجهاز على شاشة بقياس 8.7 بوصة وتصميم معدني رفيع، فضلا عن معالج MediaTek’s Helio P22T وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت مع منفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس.

ويمتلك الجهاز اللوحي بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 15 وات.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم إطلاق جهاز Galaxy Tab A7 Lite في حزيران/ يونيو 2021 إلى جانب Galaxy Tab S7 Lite.

يمتلك جهاز Galaxy Tab S7 Lite شاشة QHD LTPS LCD بقياس 12.4 بوصة مع تقنية الجيل الخامس ومعالج Qualcomm Snapdragon 750G وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغبايت.

وحققت سامسونغ مبيعات ضخمة في مجال الأجهزة اللوحية، حيث باعت الشركة أكثر من 30 مليون جهاز لوحي العام الماضي، وكان جهازا Galaxy Tab A7 و Galaxy Tab S6 Lite من بين الأجهزة اللوحية الأكثر مبيعا،