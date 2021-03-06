على متن صاروخ “سويوز”.. سائح سيتوجه الى المحطة الفضائية الدولية!

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

نقلت وكالة “نوفوستي” عن 3 مصادر مطلعة أن مواطنا يابانيا قد يصبح سائحا فضائيا حيث سيتوجه في كانون الثاني 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ “سويوز” الروسي.

وأكدت 3 مصادر في قطاع الفضاء للوكالة أن الحديث يدور عن مواطن ياباني لكنها لم تكشف اسمه، بينما ذكر متحدث رابع أن السائح الفضائي قد طلب طعاما يابانيا قابلا للتناول في الفضاء.

وفي الوقت ذاته قال خبير الفضاء البريطاني، توني كوين، إن السائح الفضائي المرتقب هي المغنية اليابانية، يومي ماتسوتويه، التي تبلغ 67 عاما من عمرها.

وسبق أن نظمت شركة “Space Adventures” عدة رحلات سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صواريخ “سويوز”، وتراوح سعر هذه الخدمة حسب معلومات غير رسمية بين 20 إلى 50 مليون دولار أمريكي، وذلك بحسب RT.