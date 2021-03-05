تسريبات جديدة تكشف مفاجآت في أول هاتف من غوغل قابل للطي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 07:09 مساءً - دخلت شركة غوغل سباق إصدار الهواتف القابلة للطي، وأظهرت تسريبات أن غوغل في طريقها لإصدار أول هاتف قابل للطي في المستقبل القريب، لذلك سنستعرض في التقرير التالي أهم 5 مفاجآت ينتظرها المستهلك في أول هواتف جوجل القابلة للطي..

التصميم

وفق التسريبات فإن هاتف غوغل القابل للطي الجديد سيأتي بتصميم مشابه لهاتف (Galaxy Fold) من سامسونج بدلًا من تصميمات الهواتف القابلة للطي الأخرى مثل: Z Flip أو RAZR، ومع ذلك فإنه من الواضح أن جوجل قد لا تكتفي بذلك فقط بل ستدخل سمات تصميم خاصة بها، بحسب موقع ait التقني.

ومع أن غوغل لا تتمتع بسمعة كبيرة مثل شركة سامسونج عندما يتعلق الأمر بصناعة الأجهزة، إلا أن هاتفها الأحدث (Pixel 5) الذي يأتي بهيكل من الألمونيوم قد نال إعجاب الكثير من المستهلكين الذين يتطلعون في الوقت نفسه إلى هاتف قابل للطي بتصميم مشابه لهاتفها الرائد (Pixel 5).

ومن المفترض أن يجعل تصميم الألمنيوم الهاتف القابل للطي أكثر مرونة في مواجهة قطرات الماء والتأثيرات الأخرى، ومن ثم إذا تمكنت غوغل من اكتشاف طريقة ما لتضمين ميزة مقاومة الماء في هاتفها القابل للطي من فستعطي الهاتف ميزة كبيرة في المنافسة.

مواصفات رئيسية مميزة

ويجب على غوغل التفكير في إضافة مواصفات وميزات متقدمة للغاية للمنافسة بشكل كبير خاصة وأن وجودها في سوق الهواتف الذكية التقليدية ليس بذلك التأثير.

ولكنها في الوقت نفسه قد تستطيع قيادة سوق الهواتف القابل للطي إذا اهتمت بتضمين خيارات ومواصفات مميزة في هاتفها، مثل: سعات تخزينية كبيرة، وزيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتوافق التام مع شبكات الجيل الخامس 5G وعمر بطارية يدوم طويلًا.

الكاميرا ومعالج الصور

حتى الآن لا تزال غوغل تستخدم مستشعر الكاميرا الأساسي نفسه بدقة 12.2 ميجابكسل الموجود في هاتف (Pixel 2) ضمن سلسلة هواتفها الذكية التي أطلقتها في العام السابق، ومع أن هذا المستشعر لا يزال قادرًا على التقاط صور مذهلة بفضل التصوير الحاسوبي، إلا أنه مقارنة بالمستشعرات الموجودة في هواتف منافسياه فقد بدأ في التراجع بصورة واضحة.

ومن ثم يمكن لشركة غوغل أن تجعل هاتفها القادم بمثابة نقطة الانطلاق لتضمين مستشعر جديد أكبر، مثل الموجود في هاتف (Galaxy S21 Ultra)، حيث وجود مثل هذا المستشعر يسمح لهاتف غوغل بإنشاء عمق مجال أكثر ومعالجة أكثر سرعة للصور.

ضمان شامل للإصلاح

لا أحد ينكر أن الهواتف القابلة للطي أكثر هشاشة من الهواتف الذكية التقليدية، ومن ثم يجب أن تخطط غوغل لتقديم برنامج ضمان شامل لهاتفها القابل للطي مشابه لبرنامج الضمان الذي تقدمه شركة سامسونج والمسمى (Z Premier).

فوجود حوافز وميزات ضمان مثل: إصلاح الشاشة بشكل مجاني لمرة واحدة على الأقل أو تقديم إصلاحات واستبدال برسوم منخفضة، من شأنه منح المستهلكين بعض الراحة.

العمل تحت ضغط

تستطيع الهواتف المنافسة العمل تحت ضغط وتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد، حيث تقدم واجهة المستخدم (One UI) الخاصة بشركة سامسونج في هاتفها القابل للطي – وفي هواتفها التقليدية – العديد من المزايا عند تعدد المهام مقارنة بواجهة التشغيل التي تقدمها غوغل في سلسلة هواتفها الذكية، حيث يمكنك في هاتف (Galaxy Z Fold 2) استخدام ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، وتقسيم الشاشة الداخلية بنسب مختلفة وكذلك فتح تطبيق رابع في نافذة عائمة.

مثل هذا التكامل وسهولة تعدد المهام هو ما يجب أن تُركز عليه غوغل بشدة في هاتفها القابل للطي، وليس بالضرورة السير على خطى شركة سامسونج وإن كان ذلك مرحبًا به، لكن في الوقت نفسه يرغب الكثير من المستهلكين في رؤية شيء جديد تمامًا وفريد من نوعه من غوغل، مثل: استخدام المساعد الصوتي للمساعدة في أداء المهام المتعددة في الهاتف القابل للطي.