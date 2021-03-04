أول بقالة بدون “كاشير” مدفوعات في لندن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 4:06 مساءً

افتتحت شركة أمازون الأمريكية العملاقة، أول متجر للبقالة دون أمين صندوق في لندن، بالمملكة المتحدة.

ويستخدم المتجر تقنية ”Just Walk Out“ الخاصة بالشركة، التي تتيح للعملاء انتقاء العناصر من الرفوف وإخراجها من المتجر دون الحاجة إلى التوقف والدفع لأمين الصندوق.

وتتم معالجة الفواتير تلقائيا، لكنها تتطلب من العملاء مسح تطبيق أمازون الخاص بهم للدخول.

ويمثل الإطلاق توسعا كبيرا لمبادرة المتاجر دون أمين صندوق في أمازون، وظهرت التكنولوجيا الداعمة للمتاجر، التي تستخدم الكاميرات لتتبع المتسوقين ومشترياتهم، للمرة الأولى في متجر Amazon Go الأول في سياتل في عام 2016.

ويوجد الآن أكثر من عشرين متجرا من متاجر ”Amazon Go“ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتوسعت المبادرة في العام الماضي مع متجر بقالة أكبر يسمى ”Amazon Go Grocery“.

وتقول أمازون: يخزن متجر لندن مجموعة من البقالة والوجبات الطازجة، وهناك أيضا طعام ساخن يتم تحضيره في المتجر ويباع تحت علامة أمازون التجارية، والهدف من ذلك أن نقدم للعملاء كل ما يريدونه من متجر البقالة المحلي في منطقتهم.

وافتتح المتجر أبوابه في الساعة الـ7 صباحا، ويستمر حتى الساعة الـ11 مساء، لمدة سبعة أيام في الأسبوع.

ويغطي المتجر مساحة 2500 قدم مربعة، مما يجعلها بحجم مماثل لمواقع Amazon Go التابعة للشركة في الولايات المتحدة، وأصغر بكثير من أول متجر بقالة Amazon Go.

ويوجد الآن أكثر من عشرين متجرا من متاجر ”Amazon Go“ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتوسعت المبادرة في العام الماضي مع متجر بقالة أكبر يسمى ”Amazon Go Grocery“.

وتقول أمازون: يخزن متجر لندن مجموعة من البقالة والوجبات الطازجة، وهناك أيضا طعام ساخن يتم تحضيره في المتجر ويباع تحت علامة أمازون التجارية، والهدف من ذلك أن نقدم للعملاء كل ما يريدونه من متجر البقالة المحلي في منطقتهم.

وافتتح المتجر أبوابه في الساعة الـ7 صباحا، ويستمر حتى الساعة الـ11 مساء، لمدة سبعة أيام في الأسبوع.

ويغطي المتجر مساحة 2500 قدم مربعة، مما يجعلها بحجم مماثل لمواقع Amazon Go التابعة للشركة في الولايات المتحدة، وأصغر بكثير من أول متجر بقالة Amazon Go.