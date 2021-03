شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تؤخر إطلاق الإصدار الجديد من لعبة Need for Speed للتركيز على Battlefield والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن EA قالت سابقًا إنها ستطلق الإصدارات التالية من ألعاب Need for Speed ​​وBattlefield بحلول مارس 2022، إلا أن هذا الأمر لن يحدث في النهاية، حيث سيؤجل الناشر لعبة Need for Speed ​​القادمة لمدة عام إذ أن مطورها، Criterion Games، يساعد مؤقتًا في تطوير EA DICE في Battlefield.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلم يتم الكشف عن عنوان لعبة Battlefield التالية، لكنها ستصل في الخريف، حسبما قالت لورا ميلي، كبيرة مسؤولي الاستوديوهات في EA، لموقع Polygon، وبعد شراء الناشر لـ Codemasters، تمتلك EA بالفعل لعبة سباق تصدر هذا العام، وهي الإدخال التالي في سلسلة F1.

وإلى جانب التحول إلى العمل من المنزل وسط جائحة COVID-19، جعل ذلك القرار أمرا منطقيًا، وقد تعاون Criterion سابقًا مع DICE في سلسلة Star Wars Battlefront ووضع الباتل رويال في Battlefield 5.

وتولى Criterion تطوير Need for Speed ​​في عام 2020 بعد تلقي ثلاثة إدخالات فاترة من Ghost Games، ولقد عملت سابقًا على السلسلة، وأعدت صياغة Need for Speed: Hot Pursuit العام الماضي، وبمجرد انتهاء الاستوديو من العمل في Battlefield، سيعود إلى لعبة Need for Speed ​​، والتي ستأتي إلى PlayStation 4 وXbox One بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية الأخرى.

وعلى الرغم من أن ميلي لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول Battlefront التالية حتى الآن، إلا أنها قالت إنها ستكون "رسالة حب لمشجعينا". وأشارت إلى أن EA تضع "كل الموارد التي لدينا في هذا الشأن"، وتأتي إعادة التعيين المؤقت للمعيار وسط إعادة هيكلة أوسع في EA، وفي الأسبوع الماضي، ألغى الناشر إصلاح Anthem وأوقف العمل في لعبة تسمى Gaia بعد ست سنوات من التطوير، ووفقًا لتقرير، تخلى الناشر أيضًا عن خطته للحصول على عناصر متعددة اللاعبين في لعبة Dragon Age القادمة.