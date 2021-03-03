حقيقية وليست فوتوشوب.. تحديد مكان التقاط صورة ’’ويندوز xp‘‘ الشهيرة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

من منا لا يتذكر صورة الخلفية الشهيرة لنظام التشغيل "ويندوز xp" الذي أصدرته شركة "مايكروسوفت" عام 2001.

وقال موقع SF gate إن صورة التلة الخضراء التي تعتليها سماء بالغة الصفاء والزرقة، والمرتبطة بنظام التشغيل القديم "ويندوز إكس بي" التقطت على الطريق السريع "12" في منطقة سانوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتعتبر واحدة من الصور الأكثر مشاهدة.

والصورة التقطت من قبل تشارلز أورير، في يوم من أيام الجمعة، خلال شهر يناير من عام 1996، عندما كان يقود سيارته في طريقه لرؤية الشابة التي ستصبح زوجته فيما بعد.

وقام تشارلز الذي يبلغ اليوم 79 عاما، بوضع الصورة في وكالة صور، وعندما فطنت إليها شركة "مايكروسوفت"، وقتئذ، دفعت له مبلغا مهما من المال مقابل الحصول على حقوقها الفكرية.

ولم يجر الكشف عن قيمة المبلغ، لكن قيل إنه من ستة أرقام أي أنه من مئة ألف أو مئات الآلاف من الدولارات.

وعمل تشارلز لمدة تقارب العقدين في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" و"كانساس سيتي ستار"، لكنه يدرك جيدا أن صورة "ويندوز إكس بي" هي التي ستجعل الناس يتذكرونه على الدوام.