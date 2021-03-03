تكنولوجيا: Vivo تعلن رسمياً عن هواتف Vivo S9 وS9e في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Vivo النقاب اليوم عن هاتف Vivo S9 الذي ينطلق بشاشة AMOLED ومعدل تحديث 90Hz ومعالج Dimensity 1100 ، وهاتف Vivo S9 الذي يتميز بمعالج Dimensity 820.

يتميز هاتف Vivo S9 بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما يتميز بسرعة لمس 180Hz، وسطوع 1300 nit، كما تشغل الشاشة نسبة 91.04% من إطار الهاتف.

أيضاً يتميز هاتف Vivo S9 برقاقة معالج Dimensity 1100 بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، ونظام تبريد VC أكبر بنسبة 30%، وتشتيت للحرارة في نطاق أوسع بنسبة 136%، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ويتميز Vivo S9 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر mono بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف مستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 105 درجة، كما يأتي الهاتف بنمط VLOG، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع تثبيت EIS، وطبقة زجاجية AG في الجهة الخلفية مع إطار معدني، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33w.

أيضاً قدمت الشركة هاتف Vivo S9e برقاقة معالج Dimensity 820، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بتصميم متدرج في اللوحة الخلفية، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4100 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo S9 بألوان الأزرق، والأزرق المتدرج والأبيض بسعر يبدأ من 463 دولار، كما يتوفر هاتف Vivo S9e بسعر يبدأ من 371 دولار.

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