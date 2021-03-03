بعد «إنستجرام ريلز».. «تيك توك» في ورطة بسبب «يوتيوب شورت»

الشارقة - اميمة ياسر -

طرحت منصة يوتيوب ميزة YouTube Short من خلال المرحلة التجريبية للمستهلكين في الولايات المتحدة، وذلك بعد الإعلان عن الميزة في العام الماضي.

ووفقاً لـ "يوتيوب"، فإن الميزة الجديدة عبارة عن فيديوهات عمودية قصيرة لا تزيد مدتها عن 60 ثانية كحد أقصى، تظهر في قنوات المستخدمين على الصفحة الرئيسية، مع إتاحة الاختيار بين مجموعة من الأغاني المتوفرة مجاناً، وإمكانية التحكم في سرعة التسجيل من حيث زيادتها أو إبطائها.

ونصحت "يوتيوب" مستخدميها بالتركيز على الفيديوهات التي تبلغ مدتها 15 ثانية "لأنّه يمكن للمشاهدين تشغيلها والاستمتاع بها بسرعة وسهولة".

وكانت يوتيوب قد اختارت الهند، العام الماضي، لطرح YouTube Short للمرة الأولى على الإطلاق، لتحقق نجاحاً كبيراً يصل إلى 3.5 مليارات مشاهدة يومياً، في دولة تحظر تطبيق "تيك توك".

وفي الوقت الذي يمتلك فيه تطبيق "تيك توك" الصيني قاعدة كبيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة، فإن كل من جوجل المالكة لـ"يوتيوب"، وفيس بوك المالكة لـ"إنستجرام" يحاولان جذب هؤلاء المستخدمين عبر Instagram Reels وYouTube Short.