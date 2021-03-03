تكنولوجيا: صور حية تستعرض تصميم هاتف iQOO Neo5 المرتقب من vivo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المخصصة للألعاب، ولقد رصد هاتف iQOO Neo5 بالفعل اليوم في صور حية إستعرضت تصميم هذا الإصدار الذي يأتي بكاميرة ثلاثية ومعدل تحديث 120 Hz.

ينطلق حدث vivo القادم في 16 من مارس للإعلان عن إصدار جديد من هواتف iQOO، حيث ينطلق هاتف iQOO Neo5 قريباً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

وتشير التسريبات إلى أن كاميرة هاتف iQOO Neo5 لن تتضمن كاميرة periscope لخفض مستوى تسعير الهاتف، كما تتميز الشاشة بتصميم مسطح بلوحات OLED.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz لدعم تجربة مميزة في الألعاب، حيث تكشف الصور الحية المسربة عن تشغيل لعبة Peacekeeper Elite بأعلى معدل تحديث، ومن المتوقع أن تقتصر ألعاب أخرى مثل Honor of Kings على معدل تحديث 90 Hz.

يذكر أن vivo تدعم هاتف iQOO Neo5 المرتقب برقاقة معالج Snapdragon 870، كما ينطلق بواجهة Origin OS، على أن تعزز الشركة تكوينات الهاتف لتجربة ألعاب أكثر كفاءة.

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