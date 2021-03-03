شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن مهمة ستنقل الرواد من ثلاث وكالات إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
وسينضم إليهما رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت، وأكيهيكو هوشيد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).
وستستخدم Falcon 9 نفس المعزز مثل SpaceX Crew-1، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة استخدام معزز في إطلاق طاقم.
وسيتداخلون مع بعض رواد الفضاء الأوائل الذين تم إرسالهم إلى محطة الفضاء الدولية على متن أول مركبة فضاء Crew Dragon في نوفمبر 2020.
وسيعمل رائدا الفضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر كقائد وطيار للمركبة الفضائية على التوالي، وسينضم رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت كمتخصصين في المهمة.
كما أنه سيعود رواد فضاء الطاقم الأول مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر من وكالة ناسا، بالإضافة إلى رائد فضاء جاكسا سويشي نوجوتشي في أوائل مايو على متن السفينة Crew-2.