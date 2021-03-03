شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن مهمة ستنقل الرواد من ثلاث وكالات إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ناسا وSpaceX لإطلاق أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على صاروخ فالكون9 وأعلنا عن قيام اثنين من أفراد الطاقم بالرحلة لأول مرة، حيث ستنطلق المهمة الثانية المأهولة للمركبة الفضائية التجارية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في موعد لا يتجاوز 20 أبريل، وتمثل هذه المهمة المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي يسافر فيها رواد فضاء من الوكالات الثلاث معًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستأخذ مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon رواد فضاء ناسا شين كيمبرو، بصفته قائدًا للمركبة الفضائية، وميجان ماك آرثر كطيار، إلى محطة الفضاء الدولية.

وسينضم إليهما رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت، وأكيهيكو هوشيد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

وستستخدم Falcon 9 نفس المعزز مثل SpaceX Crew-1، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة استخدام معزز في إطلاق طاقم.

وسيتداخلون مع بعض رواد الفضاء الأوائل الذين تم إرسالهم إلى محطة الفضاء الدولية على متن أول مركبة فضاء Crew Dragon في نوفمبر 2020.

وسيعمل رائدا الفضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر كقائد وطيار للمركبة الفضائية على التوالي، وسينضم رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت كمتخصصين في المهمة.

كما أنه سيعود رواد فضاء الطاقم الأول مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر من وكالة ناسا، بالإضافة إلى رائد فضاء جاكسا سويشي نوجوتشي في أوائل مايو على متن السفينة Crew-2.