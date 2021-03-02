علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Realme 8 Pro ينطلق قريباً بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 8 Pro في حدث يعقد في الهند قريباً، حيث يعد أول هاتف ينطلق بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل.

يعد هاتف Realme 8 Pro أول إصدار في الهواتف الذكية يأتي بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل، حيث يتميز هذا المستشعر بحجم 1/1.52، وتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، كما يدعم تقنية Smart-ISO، وISOCELL Plus التي ستقدم صورة مميزة بألوان مشرقة مع توزان بين الأجزاء الساطعة والمظلمة في الصور.

أيضاً مع مستشعر ISOCELL HM2 يضم هاتف Realme 8 Pro 3 ثلاثة من المستشعرات الأخرى، كما يدعم الهاتف ميزة التكبير داخل المستشعر حتى 3 مرات، حيث يستخدم المستشعر لقطات بدقة 12 ميجا بيكسل لتعيين الجزء المراد تكبيره، حيث تتميز عملية التكبير بسرعة أكبر مع الحجم الأصغر للصورة.

كما يعمل هاتف realme 8 Pro على إلتقاط عدد 8 من الإطارات على التوالي ومن ثم إستخدام خوارزمية خاصة في الهاتف لمعالجة الصور لإنتاج صور بوضوح أكبر وتفاصيل أكثر دقة.

أيضاً أكدت realme على أن هاتف realme 8 Pro هو أول إصدار في الهواتف الذكية بميزة تسجيل فيديو للنجوم Time-lapse و tilt-shift time-lapse، حيث تعد ميزة تسجيل فيديو للنجوم بفاصل زمني من المميزات التي قدمت في الكاميرات الإحترافية، والتي يتم معالجتها لاحقاً ببرمجيات على أجهزة الحاسب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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