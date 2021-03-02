تكنولوجيا: هاتف Realme 8 Pro ينطلق قريباً بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 8 Pro في حدث يعقد في الهند قريباً، حيث يعد أول هاتف ينطلق بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل.

يعد هاتف Realme 8 Pro أول إصدار في الهواتف الذكية يأتي بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل، حيث يتميز هذا المستشعر بحجم 1/1.52، وتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، كما يدعم تقنية Smart-ISO، وISOCELL Plus التي ستقدم صورة مميزة بألوان مشرقة مع توزان بين الأجزاء الساطعة والمظلمة في الصور.

أيضاً مع مستشعر ISOCELL HM2 يضم هاتف Realme 8 Pro 3 ثلاثة من المستشعرات الأخرى، كما يدعم الهاتف ميزة التكبير داخل المستشعر حتى 3 مرات، حيث يستخدم المستشعر لقطات بدقة 12 ميجا بيكسل لتعيين الجزء المراد تكبيره، حيث تتميز عملية التكبير بسرعة أكبر مع الحجم الأصغر للصورة.

كما يعمل هاتف realme 8 Pro على إلتقاط عدد 8 من الإطارات على التوالي ومن ثم إستخدام خوارزمية خاصة في الهاتف لمعالجة الصور لإنتاج صور بوضوح أكبر وتفاصيل أكثر دقة.

أيضاً أكدت realme على أن هاتف realme 8 Pro هو أول إصدار في الهواتف الذكية بميزة تسجيل فيديو للنجوم Time-lapse و tilt-shift time-lapse، حيث تعد ميزة تسجيل فيديو للنجوم بفاصل زمني من المميزات التي قدمت في الكاميرات الإحترافية، والتي يتم معالجتها لاحقاً ببرمجيات على أجهزة الحاسب.

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