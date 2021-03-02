تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Oppo يؤكد على موعد حدث Find X3 في 11 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت شركة Oppo الدعوات الرسمية للحدث المرتقب في 11 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Find X3.

تستعد شركة Oppo لبث الحدث الرسمي للإعلان عن سلسلة Find X3 عبر قناة الشركة الرسمية على منصة اليوتيوب، ومن المقرر عقده يوم الخميس 11 مارس.

سيكون إصدار Find X3 Pro هو نجم الحدث، حيث أكدت Oppo على أن الهاتف يستخدم رقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، وهي نفس رقاقة المعالج المستخدمة في هاتف Galaxy S21 Ultra من سامسونج.

ولقد تم تجهيز Find X3 Pro ليدعم نطاق ألوان 10 بت بمعايير DCI-P3 بالكامل، وبهذا سيكون أول هاتف بنظام أندرويد يدعم هذا النطاق، أيضاً من المقرر أن يتضمن الهاتف أفضل جودة عرض، وأعلى معدل تحديث مع دعم HDR.

كما تدعم Oppo هذا الإصدار بأفضل تقنية في تسجيل الفيديو، أيضاً يضم الهاتف شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD بلس، كما يضم الهاتف مستشعر Sony IMX766 رئيسي مع مستشعر بزوايا عرض واسعة وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن.

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