شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إعداد اجتماع Zoom على تطبيق الهاتف المحمول وجدولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

2. في الصفحة الرئيسية "Meet & Chat"، اضغط على لوحة "جدولة" في أعلى الشاشة.

3. ادخل اسم الاجتماع وحدد تاريخه ووقته، يمكنك اختيار إعدادات إضافية مثل "تمكين غرفة الانتظار" و"طلب رمز مرور الاجتماع".

4. اضغط على "حفظ" أو "تم" في الزاوية العلوية اليمنى عند الانتهاء.

5- إذا منحت تطبيق Zoom الوصول إلى التقويم الخاص بك، فسيؤدي ذلك إلى نقلك إلى نموذج آخر، والذي يضيف الحدث إلى تقويم هاتفك المحمول، وتحقق من المعلومات واختر تعيين التنبيهات للحدث، واضغط على "إضافة" في الزاوية العلوية اليمنى.

6- انتقل إلى علامة التبويب "اجتماعات" في التطبيق واضغط على الاجتماع الذي حددته، وحدد "إضافة مدعوين" أسفل تفاصيل الاجتماع.

وستظهر لك نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد "إرسال بريد إلكتروني"، والذي سيفتح تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي لجهازك "إرسال رسالة"، والذي سيفتح التطبيق النصي لجهازك؛ أو "نسخ إلى الحافظة"، والذي سينسخ رابط الاجتماع لتلصقه في أي تطبيق لدعوة ضيوفك.