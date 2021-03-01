تكنولوجيا: هواوي تعلن عن إرتفاع عدد مستخدمي AppGallery إلى 530 مليون مستخدم نشط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي عن التحديثات الجديدة لمتجر تطبيقات AppGallery الذي يضم الآن عدد 530 مليون مستخدم نشط.

تستمر شركة هواوي في التركيز على التوسع بمتجر تطبيقات AppGallery، الذي حقق زيادة سنوية في توزيع التطبيقات بنسبة 83٪، ولقد شارك Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، أحدث التطورات التي حققها متجر AppGallery، حيث يضم المتجر الآن 2.3 مليون مطور لتطبيقات الهواتف الذكية، حيث إرتفع عدد المطوريين بنسبة 77% مقارنة بعام 2019.

أيضاً يجمع متجر AppGallery بين عدد من المطوريين المحللين والعالميين، كما يصل عدد مستخدمي AppGallery في عدد 42 من الأسواق العالمية إلى مليون مستخدم.

من جانب أخر أكد Zhang Zhe مدير الشركات العالمية على أن التطبيقات التي تم تحسينها في HMS قد تضاعف بالفعل خلال عام واحد، لذا من المتوقع أن تحقق العملاق الصيني مزيد من التطورات والتوسعات في متجر AppGallery خلال الفترة القادمة.

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