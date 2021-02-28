Framework .. حاسب محمول معياري قابل للترقية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Framework التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، عن أول منتج لها، وهو الحاسب المحمول المعياري.

ويتميز الحاسب بالعديد من الأجزاء المعيارية القابلة للاستبدال والتحديث، التي تم تصميمها للسماح للمستخدم بمواصلة استخدام الجهاز بشكل دائم.

كما يتميز الحاسب المحمول Framework بهيكل من الألومنيوم بسمك 15.8 ميليمتر ووزنه 1.3 كيلوجرام.

ويحتوي الجهاز على شاشة بقياس 13.5 إنشًا وبدقة 2256×1504 بكسل مع نسبة عرض 3:2 وسطوع يصل إلى 400 شمعة وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل وبطارية بسعة 55 واط ولوحة مفاتيح.

ويتم تشغيله بواسطة معالجات معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر Core i5-1135G7 أو Core i7-1165G7 أو Core i7-1185G7 Tiger Lake مع رسومات Intel Xe، وذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4 تصل سعتها إلى 64 جيجابايت، و 4 تيرابايت أو أكثر من تخزين Gen4 NVMe.

ولا يقتصر الكمبيوتر المحمول Framework على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات التي تحصل عليها عند الإطلاق، حيث إن اللوحة الرئيسية التي تضم المعالج قابلة للترقية، لذلك يمكن استبداله بمعالج أحدث وأسرع عندما يصبح متاحًا في المستقبل.

ويحتوي الحاسب المحمول Framework أيضًا على نظام بطاقة التوسعة، التي تسمح للمستخدم بتبديل المنافذ الموجودة على جانب الجهاز.

ويمكنك الاختيار من بين USB-A أو USB-C أو HDMI أو DisplayPort أو microSD أو بطاقات توسعة سريعة بسعة 250 جيجابايت أو 1 تيرابايت أو مكبر سماعة الرأس.

ويمكنك تبديلها كما يحلو لك ووضعها على جانبي الحاسب المحمول.

ومن بين الأشياء الأخرى التي يمكنك تغييرها، لغة لوحة المفاتيح والتخطيط، ولون إطار الشاشة المرفق مغناطيسيًا، والتخزين الداخلي، وذاكرة الوصول العشوائي، وبطاقة الشبكة اللاسلكية.

وتم تسهيل استبدال أجزاء، مثل: الشاشة والبطارية ولوحة المفاتيح، من خلال طباعة QR حتى تتمكن من البحث عن قطع الغيار والعثور عليها.

وتسمح شركة Framework أيضًا للآخرين بإنشاء وحدات متوافقة للحاسب المحمول وبيعها من خلال متجر الشركة.

ويتوفر الحاسب المحمول Framework بشكل أولي مع نظام التشغيل Windows 10 Pro أو Windows 10 Home

ويمكنك اختياريًا اختيار الحصول عليه كجزء من Framework Laptop DIY Edition، حيث يكون متاحًا كمجموعة من الوحدات المعيارية التي يجب عليك تخصيصها وبنائها بنفسك مع اختيار نظام التشغيل الخاص بك.

وقالت الشركة: إن موعد تاريخ الشحن سيكون في صيف 2021، على أن يتم إصدار تفاصيل أخرى، مثل: المواصفات والأسعار وتوقيت الطلب الأولي، في الأسابيع القليلة المقبلة.