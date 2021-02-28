شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic تؤجل أول رحلة سياحة فضائية لها حتى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما أعلنت فيرجن أنها ستكشف عن SpaceShipThree في 30 مارس، قبل أن تبدأ أربع رحلات تجريبية وأربع رحلات تعمل بالطاقة هذا الصيف.

انخفض السهم في Virgin Galactic من 45.04 دولارًا إلى 36.69 دولارًا، معظمها في التداول بعد ساعات العمل، وذلك بعد إصدار تقارير الأرباح، وفقًا لـ Parabolic Arc.

سجلت فيرجن خسارة صافية قدرها 273 مليون دولار العام الماضي، بما في ذلك خسارة 74 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020.

كشف الرئيس التنفيذي مايكل كولجلازيير، أن رحلة مايو ستكون بمثابة جولة لمهمة ديسمبر 2020 التي تم إلغاؤها، عندما فقد كمبيوتر الرحلة اتصاله بالمحرك.

سيتم إجراء زوج من المهام الاختبارية هذا الصيف، بما في ذلك مهمة مع الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن ريتشارد برانسون، ثم مهمة لتدريب طياري القوات الجوية الإيطالية في وقت ما في أواخر الصيف أو الخريف.

أعلنت فيرجن أيضًا أن الجمهور سيحصل على أول نظرة على SpaceShipThree في 30 مارس، قبل أن تخضع المركبة لسلسلة من الرحلات التجريبية هذا الصيف.

تتنافس شركة الفضاء لريتشارد برانسون مع شركة SpaceX التابعة لشركة لإيلون ماسك و Blue Origin لجيف بيزوس، لتكون أول من يرسل السياح إلى الفضاء.

يقدر وقت السفر على متن الطائرة المكونة من ستة ركاب بـ 90 دقيقة، بما في ذلك عدة دقائق من انعدام الوزن.

كانت ستبدأ الرحلات السياحية المتوقعة سابقًا لشركة Virgin Galactic في يونيو 2020، لكن التعديلات والأخطاء والوباء تسببت في فوضى مع هذا الجدول الزمني، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفنية الأخرى.