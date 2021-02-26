شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مركبة ناسا تلتقط أول بانوراما 360 درجة لكوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مركبة Perseverance الجوالة التابعة لناسا أول بانوراما 360 درجة للمريخ، لتظهر المناظر الطبيعية للكوكب بتفاصيل مذهلة، كما تُظهر البانوراما حافة فوهة Jezero، حيث هبطت العربة الجوالة الأسبوع الماضي، وطرف جرف دلتا نهر قديم في نفس المساحة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم التقاطها بدقة عالية بواسطة Mastcam-Z للمركبة الجوالة، وهو نظام كاميرا مزدوجة مزود بوظيفة التكبير/ التصغير لمساعدتها على التركيز على الأشياء البعيدة.

وجمعت ناسا الصورة البانورامية التي تم إصدارها حديثًا معًا من 142 صورة فردية التقطتها المركبة الجوالة في 20 فبراير.



بانوراما المريخ

قام فريق المستكشف بالتغريد مع الصورة الجديدة: "هذه هي أول صورة 360 درجة لمنزلي باستخدام Mastcam-Z.. يوجد نظام الكاميرا المزدوج عالي الدقة ولديه إمكانية التكبير/ التصغير".

وأضاف الفريق، "أنه موجود على سارية العربة الجوالة، بحيث يمكن أيضًا إظهار أجزاء من السيارة نفسها، موضوعة في مواجهة تربة المريخ ذات اللون الصدأ العميق والسماء البرتقالية الفاتحة".

قال جيم بل من فريق Perseverance: "نحن موجودون في مكان رائع، حيث يمكنك رؤية ميزات مختلفة متشابهة من نواح كثيرة مع الميزات التي وجدتها Spirit و Opportunity و Curiosity في مواقع الهبوط الخاصة بهم، وهي بعثات مسبقة إلى المريخ أرسلتها وكالة ناسا".

ومن جانبها، قالت وكالة الفضاء، إن كاميرات المركبة الجوالة ستساعد العلماء في تقييم التاريخ الجيولوجي والظروف الجوية لحفرة جزيرة جيزيرو، وتحديد الصخور والرواسب التي تستحق الفحص والتجميع عن قرب للعودة في نهاية المطاف إلى الأرض.

يمكن لنظام الكاميرا أن يكشف عن تفاصيل صغيرة تتراوح من 3 إلى 5 ملم عبر بالقرب من العربة الجوالة و2 إلى 3 أمتار في المنحدرات البعيدة على طول الأفق.

تُظهر الصورة المركبة المفصلة سطح المريخ الذي يبدو مشابهًا للصور التي التقطتها بعثات ناسا الجوالة السابقة.

ويعد تصميم Mastcam-Z هو تطور لأداة Mastcam الخاصة بمركبة Curiosity Mars التابعة لوكالة ناسا، والتي تحتوي على كاميرتين بطول بؤري ثابت، وتم تثبيت الكاميرتين الموجودتين على الكاميرات المزدوجة Mastcam-Z من Perseverance على صاري العربة الجوالة على مستوى العين لشخص يبلغ ارتفاعه مترين.