شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Reels تصل لتطبيق انستجرام Lite .. والهند أول دولة تدعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة انستجرام عن تحديث لتطبيق Instagram Lite التابع لها، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من عرض ميزة Reels داخل التطبيق، فيما تعد الهند هى الدولة الأولى التى ستتوفر فيها ميزة عرض Reels للمستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بدأ انستجرام المملوك لشركة فيس بوك فى اختبار تطبيق Instagram Lite فى الهند فى ديسمبر 2020، ويصل حجم التطبيق أقل من 2 ميجابايت ويهدف إلى تقديم تجربة انستجرام تظل سريعة وموثوقة لمزيد من المستخدمين، وتشبه تجربة التطبيق تجربة تطبيق انستجرام الأساسية، على الرغم من عدم دعم بعض الميزات عند التشغيل مثل إنشاء Reels وIGTV.

والآن مع هذا التحديث، سيتمكن كل شخص يستخدم تطبيق Instagram Lite فى الهند من عرض Reels باستخدام علامة التبويب Reels، وقالت الشركة "تم تسريع هذه الميزة للهند بسبب الجر الذي تشهده Reels فى الهند، والاعتماد المبكر لتطبيق Instagram Lite الجديد ".

ويعد تطبيق Instagram Lite متاح للتنزيل على متجر Google Play، ونسخته الحالية هى 238.0.0.8.121، مع ملاحظة أنه فى الآونة الأخيرة، قال انستجرام إنه سيتخذ موقفًا صارمًا ضد مقاطع فيديو TikTok المعاد تدويرها التى تملأ قسم Reels.

وقالت الشركة: "لقد سمعنا أيضًا أن بكرات جودة الفيديو المنخفضة (أى ضبابية بسبب الدقة المنخفضة) أو المحتوى الذى يتم إعادة تدويره بشكل مرئى من تطبيقات أخرى (أى يحتوى على شعارات أو علامات مائية) يجعل تجربة Reels أقل إرضاءً، لذلك، نحن نصنع هذا المحتوى أقل قابلية للاكتشاف فى أماكن مثل علامة التبويب Reels ".