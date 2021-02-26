شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحذف التلقائى وأدوات جديدة.. أبرز المميزات التى وفرها آخر تحديث لتليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق تليجرام تحديث جديد للتطبيق وفر العديد من المميزات المفيدة مثل رسائل الحذف التلقائى وانتهاء صلاحية روابط الدعوات ومجموعة جديدة من الأدوات والمزيد، كذلك هناك مؤقت جديد للحذف التلقائى للرسائل وليس للنسيان، كما يمكن لمجموعات تليجرام الآن أن تضم عددًا غير محدود من الأعضاء.

حذف الرسائل تلقائيًا على تليجرام

يمكنك تمكين تعيين مؤقت الحذف التلقائى فى جميع محادثات تليجرام إما لمدة 24 ساعة أو 7 أيام بعد إرسال الرسالة، ووفقًا لـتليجرام، تنطبق ميزة الحذف التلقائى فقط على الرسائل المرسلة بعد ضبط المؤقت، وستبقى الرسائل السابقة فى محفوظات الدردشة، ومع ذلك، فى الدردشات السرية، يبدأ العد التنازلى عند إرسال الرسائل وليس قراءتها.

ولتمكين المؤقت على أندرويد، انقر فوق ⋮> مسح السجل ثم اختر مدة، أما على نظام iOS، اضغط مع الاستمرار على رسالة، انقر فوق تحديد> مسح الدردشة (أعلى اليسار)> تمكين الحذف التلقائي.

وللتحقق من وقت انتهاء صلاحية الرسالة، ما عليك سوى النقر على أندرويد أو الضغط مع الاستمرار على iOS لإلقاء نظرة. ملاحظة فى مجموعات تليجرام، يمكن للمسؤولين فقط تمكين أو تعديل المؤقت.

ويدجيت الشاشة الرئيسية

لتسهيل الوصول إلى محادثات تليجرام، يمكنك إضافة "ويدجيت" تليجرام إلى شاشتك الرئيسية، حيث يعرض الويدجيت معاينة للرسائل الحديثة، بينما تعرض أداة الاختصار الأسماء وصور الملف الشخصى فقط، ولإضافة عنصر واجهة مستخدم، اضغط مع الاستمرار على شاشتك الرئيسية، ثم انقر فوق Widgets على أندرويد أو (+) فى iOS وابحث عن تليجرام.

روابط دعوة تليجرام مع وقت انتهاء الصلاحية

إلى جانب رابط الدعوة الرئيسي، يمكن للمالكين والمسؤولين الآن إنشاء روابط إضافية بمدة محدودة أو عدد من الاستخدامات أو كليهما على تليجرام، ويمكنك أيضًا تحويل أى رابط دعوة إلى رمز QR يمكن مسحه ضوئيًا. يمكنك أيضًا معرفة المستخدمين الذين انضموا باستخدام كل رابط دعوة لمعرفة من أين أتى الأعضاء الجدد.

لعرض روابط الدعوة وإدارتها، انقر لفتح الملف الشخصى للمجموعة أو القناة> تحرير> دعوة الروابط. انقر (⋮) أو (⋯) لتحويل رابط إلى رمز QR.

مجموعات غير محدودة وتحسين الإبلاغ عن الحسابات المزيفة

تسمح مجموعات تليجرام ما يصل إلى 200000 عضو ولكن يمكنك الآن التحويل إلى مجموعات البث التى تسمح بعدد غير محدود من الأعضاء، ومع ذلك، يمكن للمسؤولين فقط بث الرسائل، للإبقاء على الحسابات المزيفة بعيدًا، سيطلب منك تليجرام دائمًا تحديد رسائل معينة عند إرسال تقرير.

وأيضًا، تتيح لك جميع خيارات الإبلاغ إضافة تعليق عند الإبلاغ عن حسابات مزيفة أو بعض الإساءات الأخرى. أضاف تليجرام أيضًا رموز تعبيرية متحركة جديدة أيضًا مع هذا التحديث.