تكنولوجيا: ZTE تستعرض نظام التعرف على الوجه بالكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة ZTE خلال فعاليات معرض MWC في شنغهاي الترقية الجديدة للكاميرة أسفل الشاشة، ونظام إضاءة ثلاثي الأبعاد يدعم تقنية التعرف على الوجه بالكاميرة أسفل الشاشة في الجيل القادم من الهواتف الذكية.

تستعد شركة ZTE لدفع ترقية جديدة لنظام الكاميرة أسفل الشاشة في إصدار أخر من هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، حيث تشير التوقعات إلى أن الترقية الجديدة ستقدم في هاتف الشركة القادم Axon 30 Pro.

كان لشركة ZTE الريادة في الوصول للأسواق بأول الهواتف المميزة بتقنية كاميرة السيلفي أسفل الشاشة، والذي تم إنتاجه بالفعل وطرحه في عدة أسواق خلال الفترة الماضية، ولقد كشفت الشركة في معرض MWC في شنغهاي عن معالجة جديدة لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة لتحسين آداء النظام.

وتشير التقارير إلى أن ZTE إستطاعت أن تجد توازن بين عملية مرور البيانات عبر الشاشة، مع التأكد من كفاءة العرض في الشاشة في حالة عدم إستخدام الكاميرة، وترتكز تقنية الشركة الجديدة على إنتقال الإضاءة عبر الشاشة عن طريق زيادة كثافة البيكسل في العرض الذي يعمل على رسم تخطيط ثلاثي الأبعاد للوجه.

أيضاً لتطبيق تناغم في هذا الجزء الخاص بنظام الكاميرة في الشاشة مع الجزء الأخر من الشاشة عملت ZTE على تحسين كثافة البيكسل في هذا الجزء الخاص بالكاميرة الذي ترتفع فيه كثافة العرض من 200 بيكسل لكل إنش، إلى 400 بيكسل لكل إنش، مع تعزيز معدل التحديث عند 120Hz.

ولقد أكدت ZTE على أن النظام الجديدة للتعرف على الوجه في الكاميرة أسفل الشاشة يعد نظام آمن لدعم الهواتف الذكية، كما يمكن للنظام أن يدعم النماذج ثلاثية الأبعاد وتقنية الواقع المعزز.

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