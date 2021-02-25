شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكي يطور أقوى ليزر يبخر الأهداف ويعطل الألكترونيات والان مع تفاصيل الخبر
ويُعتقد أيضًا أن مثل هذا الانفجار قد يعطل الأنظمة الإلكترونية القريبة، مما يجعله نبضًا كهرومغناطيسيًا وظيفيًا (EMP)، وتهدف المجموعة العسكرية الأمريكية إلى الحصول على نموذج أولي عملي بحلول أغسطس 2022.
ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الإصابات ضد الإنسان، من تهيج الجلد الخفيف إلى العمى الدائم.
ويأمل الجيش أن يكون لديه حيل أخرى في أسلحته، بما في ذلك أجهزة الاستشعار المسببة للعمى، وإنتاج موجة انفجار قوية، وحتى توليد كهرومغناطيسية يمكن أن تعرض الأجهزة الإلكترونية الداخلية للتهديد.
ويعود الحديث عن أنظمة الأسلحة التي تعمل بالليزر على الأقل إلى الثمانينيات ومبادرة الدفاع الاستراتيجي الشبيهة بحرب النجوم التي أطلقها الرئيس رونالد ريجان.
كما أنه في ظل إدارة ترامب، وافق الجيش على استراتيجية جديدة لتسريع النماذج الأولية السريعة ونشر مجموعة متنوعة من أسلحة الطاقة الموجهة، وتضمنت الخطط الليزر القاتل للصواريخ و"الحزم" التي تقصف مقذوفات العدو بجزيئات دون ذرية حتى تصبح عديمة الفائدة.