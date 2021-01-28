تكنولوجيا: ابل تستعد لنقل خط إنتاجها من الصين إلى منشآت صناعية في فيتنام والهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر Nikkei Asia على أن شركة ابل في طريقها لنقل خط إنتاجها من السوق الصيني إلى كلاً من الهند وفيتنام.

تستمر الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في التأثير على العديد من الشركات في الفترة الأخيرة، وفي إطار تداعيات هذه الصراعات التجارية أكد تقرير نشر مؤخراً من Nikkei Asia على أن ابل تستعد للخروج بخط إنتاجها من السوق الصيني.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في تقرير Nikkei Asia أن تنقل ابل خطوط الإنتاج إلى منشآت صناعية في الهند وفيتنام، على أن تبدأ المنشآت الصناعية في الهند بإنتاج هواتف iPhone 12 خلال الربع الحالي، بينما تعمل المنشآت الصناعية في فيتنام على إنتاج أجهزة الآيباد وأجهزة HomePod mini.

ولقد عملت المنشآت الصناعية في فيتنام بالفعل خلال الفترة الماضية على إنتاج أجهزة المكبرات الصوتية الذكية منذ الإعلان عنها للمرة الأولى، بينما تتجه ابل وفقاً للتقرير لزيادة خط إنتاجها من المكبرات الصوتية الذكية خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر أشار أحد موردي شركة ابل أن عملاق التكنولوجيا تستمر في الإنسحاب بشكل تدريجي من السوق الصيني، وذلك على الرغم من تغيير إدارة ترامب برئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

أيضاً قامت شركة Foxconn وهي واحدة من موردي ابل بإستثمار 270 مليون دولار لتشييد منشآة صناعية جديدة في فيتنام بهدف توسيع خط إنتاجها لشركة ابل، ولقد ساهمت تداعيات إنتشار فيروس كورونا في قرار ابل في البحث عن بدائل أخرى في حال توقف إنتاجها في المنشآت الصناعية الحالية.

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