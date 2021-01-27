تكنولوجيا: إنتل تبدأ اليوم في شحن كرت الشاشة Iris Xe المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة إنتل اليوم في شحن كرت الشاشة Iris Xe المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي، والذي أعلن عنه للمرة الأولى خلال فعاليات 2020.

تستهدف إنتل الشركات المصنعة لأنظمة أجهزة الحاسب بإصدارها المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي من كرت الشاشة Iris Xe، حيث لا يتوفر هذا الإصدار لكافة المستخدمين.

ولقد بدأت إنتل بالفعل اليوم في شحن كرت الشاشة Iris Xe للشركات المصنعة لدعم الجيل القادم من أنظمة أجهزة الحاسب المعدة مسبقاً.

ويرتكز كرت الشاشة Iris Xe على منصة وحدة معالجة الرسوميات Tiger Lake، إلا أنها تأتي بمواصفات أقل من كرت الشاشة المدمج في أجهزة الحاسب المحمول، حيث تتضمن كرت الشاشة Iris Xe المخصص لأنظمة الحاسب المكتبي عدد 80 وحدة معالجة، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وتدعم تقنية HDR.

أيضاً تستهدف كرت الشاشة Iris Xe سوق أنظمة أجهزة الحاسب المكتبي الكبيرة، لذا فهي غير مخصصة للهواة واللاعبين من المستخدمين.

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