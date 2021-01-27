تكنولوجيا: لهذا تحتاج إلى تحديث هاتف الأيفون أو جهاز iPad الآن!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع تحديث iOS 14.4 لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، والذي يعد أحد التحديثات التي أكدت ابل على أهميتها لدعم حماية هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد.

رصدت شركة ابل ثلاثة من الثغرات الأمنية مؤخراً في نظام iOS، والتي تمثل تهديد على مستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، لذا تقدم ابل الآن تحديث iOS 14.4 الذي يقدم معالجة وإصلاحات للثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى التسلل إلى هاتفك.

ولقد أوضح تقرير نشر من TechCrunch أن ابل قد أبلغت بالفعل عن الثلاثة ثغرات أمنية التي تم إستغلالها من المتسللين، إلا أن ابل لم توضح تفاصيل هذه الثغرات، كما حرصت على إخفاء هوية الباحثيين مكتشفي الثغرات الأمنية.

وتؤكد ابل على أن تحديث iOS 14.4 متوفر الآن لمستخدمي هاتف iPhone 6s أو الإصدارات الأحدث من هواتف الأيفون، كما يتوفر التحديث لأجهزة iPad Air 2 والإصدارات الأحدث، وأيضاً جهاز iPad mini 4 والإصدارات الأحدث، إلى جانب الجيل السابع من iPod touch.

يذكر أن الثغرات الأمنية التي تهدد هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية في النظام، لذا تؤكد ابل عل ضرورة تحديث الأجهزة الآن.

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