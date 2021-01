Tweetbot 6 يتحول إلى خدمة اشتراك مدفوعة

دبي - يزن راشد - لطالما كان Tweetbot أحد أفضل تطبيقات منصة تويتر التابعة لجهات خارجية لأجهزة آيفون وماك، وأطلقت الشركة الآن الإصدار الأحدث Tweetbot 6 لنظام iOS، الذي يحول التطبيق إلى خدمة اشتراك مدفوعة بدلاً من الشراء.

وبدلاً من الدفع لمرة واحدة مقابل تنزيل التطبيق، يمكنك الآن تنزيل التطبيق المجاني مع العديد من القيود، ويمكنك الاشتراك من أجل فتح جميع الميزات مقابل الدفع شهريًا أو سنويًا.

ويُجري التطبيق الجديد التغيير بالاعتماد على واجهة برمجة تطبيقات تويتر الجديدة التي قدمتها الشركة في الصيف الماضي، مما يتيح بعض الميزات المفقودة سابقًا في التطبيق، مثل: بطاقات المعاينة واستطلاعات الرأي.

ولم تظهر استطلاعات الرأي في الجدول الزمني قبل ذلك، كما أصبحت بطاقات المعاينة متوفرة، التي تتيح لك معاينة المحتوى المرتبط دون الحاجة إلى النقر فوقها.

ويأتي هذا التغيير مع بعض المقايضات، بما في ذلك إزالة الخيارات التي حددها المستخدم لتقصير عناوين URL وتحميل الصور وتحميل الفيديو.

ويوفر الإصدار المجاني من التطبيق بعض الوظائف الأساسية، بما في ذلك السماح للمستخدمين بمشاهدة تويتر.

ويتعين عليك الدفع مقابل المزيد من الميزات الجوهرية، مثل: القدرة على إرسال التغريدات أو الرد عليها، إلى جانب دعم الحسابات المتعددة، وإرسال الإشعارات، والتصفية المتقدمة.

وقد يجد المستخدمون الحاليون أن التحديث محبط بعض الشيء، وذلك بالنظر إلى أن Tweetbot 5 كان في السابق عبارة عن عملية شراء لمرة واحدة مقابل 4.99 دولارات.

وبسعر 0.99 دولار شهريًا أو 5.99 دولار سنويًا، فإن التطبيق الجديد يمثل زيادة في الأسعار مع تقديم عدد قليل فقط من الميزات الجديدة لتعويض الفرق.

وتتوقف شركة Tapbots قريبًا عن بيع Tweetbot 5 عبر متجر تطبيقات آب ستور، لذلك لن يكون لدى المستخدمين الجدد قريبًا خيار شراء الإصدار الأقدم مقابل دفعة لمرة واحدة.

و Not sure if its a new App Store rule, or just whichever reviewer we got, but they requested that we remove Tweetbot 5 from sale within 30 days of Tweetbot 6 going live.



And by request I mean wouldn’t approve until we agreed. Was going to anyways, but just FYI. — Paul Haddad (@tapbot_paul) January 26, 2021 المطور (بول حداد) Paul Haddad: إن آبل جعلت هذا شرطًا للموافقة على الإصدار الجديد، ولاحظت Tapbots أن الإصدار الجديد من Tweetbot 6 هو إصدار وصول مبكر، وهناك العديد من الميزات الجديدة القادمة.

ومن المحتمل أن يحصل التطبيق الجديد على المزيد من الوظائف بمرور الوقت، مما قد يخفف من حدة تغيير الاشتراك في السعر.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن أي خطط ترقية لإصدار ماك من Tweetbot، الذي يستخدم حاليًا واجهة برمجة تطبيقات تويتر الأقدم، ولا يزال يكلف 9.99 دولارات مقدمًا للاستخدام.

ويمكن أن يساعد تضمين إصدار ماك المحدث من Tweetbot في ذلك الاشتراك الشهري أو السنوي في إضافة قيمة إلى الاشتراك الجديد، وهي إستراتيجية استخدمتها تطبيقات أخرى عند الإنتقال من التطبيقات المدفوعة إلى الاشتراكات المستمرة.