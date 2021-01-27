موجة غير مستقرة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، ويسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة.

فيما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلا، فيسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة (40%تقريبا) على مناطق من ( البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد )على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم )، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بوجود منخفض جوى على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاث امتار والرياح السطحية شمالية غربية الى غربية. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

الاسكندرية 20 11

وادى النطرون 22 10

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 21 11

بلطيم 22 11

مطروح 18 10

السلوم 16 10

سيوة 19 06

بورسعيد 22 12

دمياط 21 11

الزقازيق 22 11

المنصورة 22 10

الاسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 21 10

نخل 21 02

نويبع 23 15

طابا 22 12

كاترين 18 02

الطور 23 10

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 22 07

بنى سويف 22 07

المنيا 22 05

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 23 06

الأقصر 26 07

أسوان 26 08

ادفو 26 08

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 24 03

شلاتين 27 15

ابو رماد 27 14

حلايب 25 16

رأس حدربة 24 15