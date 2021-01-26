شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تضيف تسعة كتب صوتية كلاسيكية لقائمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Spotify العملاقة للبث المباشر على توسيع مكتبتها التي تضم 50 مليون أغنية لتشمل كتب صوتية، وأصدرت تسعة كلاسيكيات عامة جديدة رواها مشاهير من بينهم هيلاري سوانك وفورست ويتاكر، حيث استخدمت المنصة المعروفة بموسيقاها البودكاست لتنمو منذ عام 2019، وبدأت مؤخرًا في تعزيز اختيار الكتب المسموعة كاختبار لتحسين تجربة المستخدم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى رواية هيلاري سوانك التي تروي قصة كيت شوبان بعنوان "الصحوة"، وقراءة سينثيا إيرفيو "إقناع" لجين أوستن، والاستماع إلى مذكرات فريدريك دوجلاس.

قال المتحدث باسم الشركة: "ينتهي الأمر ببعض هذه الاختبارات إلى تمهيد الطريق لتجربة مستخدم أوسع".

وكانت في مايو 2020، أصدرت Spotify نسخة صوتية من 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone'، وهو المجلد الأول في السلسلة المحبوبة.

كان دانيال رادكليف، الذي لعب دور الساحر الذي يرتدي نظارة طبية في الفيلم، من بين المشاهير الذين قرأوا الفصول.

وبدأت المجموعة في توظيف رئيس للكتب الصوتية في أغسطس، وهي علامة على الطموح في السوق الذى يهيمن عليه شركة Audible المملوكة لشركة أمازون.

وتتضمن العناوين التسعة المتاحة "فرانكشتاين" لماري شيلي الذى رواه ديفيد دوبريك، ومذكرات "سرد حياة فريدريك دوجلاس" قرأها ويتاكر، و"إقناع" لجين أوستن سجلته سينثيا إريفو، وقرأت سوانك رواية "الصحوة" لكيت شوبان.

زيمكن للمستخدمين أيضًا سماع "التوقعات العظيمة" لتشارلز ديكنز، رواه جيمس لانجتون؛ "جين اير" لشارلوت برونتي، رواه سارة كومبس؛ "مرور" نيلا لارسن، رواه باهني توربين، و"شارة الشجاعة الحمراء" لستيفن كرين، رواه سانتينو فونتانا.

الكتب مقسمة إلى فصل ثم حلقات، وهي متاحة على مستوى العالم، وقامت المنصة أيضًا بتحميل سلسلة تحليل صوتي بعنوان "الجلوس مع الكلاسيكيات"، لأستاذ الأدب بجامعة هارفارد جليندا كاربيو.

جدير بالذكر أن Spotify يحتوي على مكتبة ضخمة من الموسيقى ومجلة ثقافية على الإنترنت تسمى The Pudding، وصممت ذكاءً اصطناعيًا يخبرك ما إذا كان ذوقك في الموسيقى جيدًا أم أنه سيئ للغاية.