تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Motorola Edge S بمعالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً اليوم عن هاتف Motorola Edge S الذي يأتي بكاميرة رباعية ومعالج Snapdragon 870 وسعر يبدأ من 250 يورو.

ينطلق هاتف Motorola Edge S بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، كما يدعم محتوى HDR10، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، كما يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقوب الشاشة، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Motorola Edge S رقاقة معالج Snapdragon 870 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، وثماني من الأنوية، مع واحدة من أنوية Cortex-A78 بسرعة 3.2GHz، كما يأتي الهاتف بتقنية 5G مدمجة، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 و256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7 ودعم تسجيل فيديو بدقة 6K عند 30 إطار لكل ثانية، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة لهاتف Motorola Edge S مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بعمق بؤري ثابت، ومستشعر ToF، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 20W، ويأتي الهاتف بمعايير IP52 لمقاومة قطرات الماء، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر Motorola Edge S للطلب المسبق في السوق الصيني اليوم على أن يبدأ شحن الهاتف في الثالث من فبراير، بسعر يبدأ من 250 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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