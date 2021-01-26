Vidiyo .. خدمة فيديو اجتماعية للواقع المعزز من Lego

دبي - يزن راشد - شركة (ليغو) Lego خدمة فيديو اجتماعية جديدة للواقع المعزز تسمى Vidiyo، التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو موسيقية ومقاطع رقص ومشاركتها مع الأصدقاء، كل ذلك أثناء تطبيق التأثيرات والأنماط الخاصة بهم عبر مقاطع الفيديو.

وتبدو الخدمة متشابه إلى حد كبير مع خدمة تيك توك، لكنها تستهدف الأطفال الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين سبع وعشر سنوات مع الإشراف الصارم المدمج، إلى جانب لمسة ليغو.

وتشارك شركة الألعاب مع مجموعة يونيفرسال ميوزيك UMG، لذلك ستكون هناك مجموعة متنوعة من الأغاني المرخصة من الفرق الموسيقية الفعلية للاختيار من بينها.

وتعمل Vidiyo عن طريق اختيار أغنية في التطبيق من مجموعة متنوعة من فناني UMG، ويمكنك بعد ذلك إنشاء الفرقة الخاصة بك من مجموعة من شخصيات LEGO minifigures الجديدة، التي يمكن تخصيصها بمقاييس مختلفة من خلال تقنية الواقع المعزز في التطبيق.

ويمكن أيضًا إضافة المؤثرات الخاصة باستخدام BeatBits، وهي مربعات جديدة من ليغو تضيف عند مسحها ضوئيًا تأثيرات الواقع المعزز الرقمية المختلفة في التطبيق.

ويؤدي الضغط على BeatBits المحددة في التطبيق إلى تشغيل حركات الرقص وتأثيرات الصوت والفيديو لمدة 60 ثانية، التي يمكن تقليصها إلى مقاطع قابلة للمشاركة بطول 5 أو 10 أو 15 أو 20 ثانية.

ويمكن بعد ذلك تحميل المقاطع إلى موجز التطبيق، لكن بمجرد اجتياز المحتوى للإشراف.

وقالت ليغو: يتم الإشراف على المقاطع قبل نشرها، ويتم حظر أي شيء يحتوي على وجه الطفل أو معلومات التعريف أو أي شيء غير مرغوب فيه.

وتأمل ليغو أن يكون الإشراف على المحتوى أحد الجوانب الرئيسية الذي يميز Vidiyo، ويجب أن يجتاز كل المحتوى الذي يتم تحميله عبر التطبيق اختبار الإشراف أولاً، ولن يُسمح بتحميل أي محتوى يتضمن معلومات التعريف الشخصية، مثل الأشخاص الحقيقيين في الفيديو.

وتم وصف Lego Vidiyo بأنها طريقة جديدة تمامًا للعب تساعد الأطفال على تحقيق أحلام كبيرة من خلال إخراج مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بهم وإنتاجها والتمثيل فيها ومشاركتها، باستخدام مسارات من جميع أنحاء العالم.

ولا يزال هناك الكثير من المعلومات التي لم تكشف عنها ليغو بعد حول Vidiyo، بما في ذلك تكلفة المجموعات، لكن الشركة تعد بأن المزيد من المعلومات ستكون في الطريق قبل إطلاق منتجات Lego Vidiyo الأولى في جميع أنحاء العالم في شهر مارس.