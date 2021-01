One by Wacom يجلب القلم الإلكتروني لأجهزة كروم بوك

دبي - يزن راشد - تعد أجهزة حواسيب كروم بوك محدودة، وذلك بالرغم من جميع نقاط قوتها كأدوات تحرير، إذ لا يأتي معظمها مع قلم إلكتروني، لكن جهاز One by Wacom يغير المعادلة.

ويعمل One by Wacom الآن مع أجهزة حواسيب كروم بوك العاملة بنظام التشغيل Chrome OS، وذلك بفضل حقيقة أنه حصل حديثًا على شهادة “يعمل مع كروم بوك” من شركة جوجل.

ولا ينبغي الخلط بين One by Wacom وبين جهاز Wacom One اللوحي بقيمة 400 دولار، حيث إن جهاز One by Wacom لا يحتوي على شاشة عرض.

وبدلاً من ذلك، إنه عبارة عن سطح متوافق حصريًا مع القلم الإلكتروني الذي يأتي داخل الصندوق.

وفي حين أن هذا القلم الإلكتروني ليس بأي حال من الأحوال القلم الأكثر قدرة الذي تصنعه شركة Wacom، إلا أنه يتمتع بحساسية تصل إلى 2048 نقطة ضغط، مما يعني أنه يمكن مقارنته بالجيل السابق من قلم Surface.

ولجعل كل شيء يعمل، ما عليك سوى توصيل الجهاز بحاسب كروم بوك من خلال منفذ USB-A، وليست هناك حاجة لتثبيت أي برامج تشغيل أو برامج منفصلة.

وعلاوة على ذلك، لن تحتاج حتى إلى شحن القلم لأنه يعمل دون بطارية، وإذا كنت تمتلك جهاز كروم بوك مزودًا بقلم إلكتروني متوافق مع مبادرة القلم العالمي USI، فلن يتداخل قلم One by Wacom معه.

ويأتي الجهاز مع القلم بوزن 259 جرام، مما يجعله جهازًا خفيفًا وصغيرًا بما يكفي بحيث يمكن وضعه بسهولة في حقيبة الظهر، وهو مناسب جدًا للطلاب.

وكما هو الحال مع معظم الملحقات، فإن مدى فائدة جهاز One by Wacom يعتمد على دعم الطرف الخارجي.

ويحصل الجهاز على دعم كامل من تطبيق Clip Studio Paint طالما أن لديك Chrome OS 8.7 أو إصدار أحدث مثبت عبر جهازك، بالإضافة إلى التطبيقات التعليمية، مثل: Kami و Pear Deck و Limnu و Explain Everything.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه يمكنك استخدام الجهاز مع أجهزة حواسيب ويندوز وماك، لذلك فهو أكثر من مجرد ملحق لأجهزة كروم بوك.

ويأتي الجهاز بحجمين: صغير ومتوسط، ويتوفر في الولايات المتحدة بالحجم الصغير الذي يبلغ 8.3×5.7 إنشات، والذي يمكنك شراؤه مقابل 59.95 دولار.