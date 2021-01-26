مبادرة على تويتر لمحاربة المحتويات المضلّلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف موقع تويتر عن مبادرة جديدة لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن المعلومات المضلّلة على منصته، وذلك من خلال مشروع يحمل اسم “بيرد ووتش”.

وسيتم تشغيل “بيرد ووتش” (مراقبة الطيور) بشكل منفصل عن تويتر حيث يسمح للمستخدمين بالتعريف عن التغريدات التي يمكن أن تكون مضلّلة أو مزيّفة، وفق ما قالت المنصّة التي تبذل جهوداً لاستئصال المحتويات المزيّفة والمضرّة.

ويأتي المشروع مع تعرّض تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لانتقادات لفشلها في وقف التضليل والتلاعب بالمعلومات خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية وانتشار وباء كوفيد-19 وقضايا أخرى.

وقال نائب رئيس تويتر كيث كولمان في مدوّنة إنّ هذه الخطوة تهدف “لتوسيع نطاق الأصوات التي تشكّل جزءاً من مجابهة هذه المشكلة”.

وأضاف “لهذا السبب نحن نقدّم بيرد ووتش، برنامج رائد في الولايات المتحدة لمقاربة جديدة يقودها المجتمع للمساعدة في التعامل مع المعلومات المضلّلة على تويتر”.

وأشار كولمان إلى أنّ المشروع يسمح للأشخاص بتحديد التغريدات التي يعتقدون أنّها تحتوي على معلومات مضلّلة وتدوين ملاحظات حولها.

وقال “في نهاية المطاف نهدف إلى جعل هذه الملاحظات مرئية بشكل مباشر لجمهور تويتر في العالم عندما يكون هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتنوّعة من المستخدمين”.

وفي حين لا تزال تفاصيل المشروع الجديد غير واضحة، يبدو أنّها تستند إلى مقاربة حشد المصادر المشابهة لتلك التي يتتبعها ويكيبيديا، حيث يتمّ فحص المعلومات والتحقّق منها عبر مجموعة واسعة من المصادر.

ونشر تويتر تغريدة قال فيها “نحن نبحث عن أشخاص لاختبار هذا الأمر في الولايات المتحدة”.

وأضافت التغريدة “سنستخدم الملاحظات وتعليقاتكم للمساعدة في تطوير هذا البرنامج ومعرفة كيفية الوصول إلى هدفنا في جعل مجتمع تويتر يقرّر متى يجب إضافة سياق إلى تغريدة وما الذي يجب إضافته”.