شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CNBC: فيس بوك الأعلى انفاقا على ممارسة الضغط السياسى خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفقت شركات التكنولوجيا الكبرى ملايين الدولارات للضغط السياسي على الكونجرس بشأن قضايا تتراوح من نزاهة الانتخابات إلى الهجرة، حيث كشفت بيانات الإنفاق بالنسبة لشركات التكنولوجيا عن تقلبات كبيرة من عام 2019 إلى عام 2020، ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى مجتمعة (أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت) أنفقت أقل قليلاً في 2020 مقارنة بالعام السابق عند 61.09 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 1.8 في المئة، وذلك بحسب تقرير موقع cnbc الأمريكى.

ففي عام 2020 ، شهدت جميع هذه الشركات، باستثناء مايكروسوفت، التحقيق في أعمالها من قبل اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار، والتي خلصت إلى أن كل منها يمتلك سلطة احتكار، وقد شهد كل من فيس بوك وجوجل دعاوى قضائية جديدة لمكافحة الاحتكار من كل من جهات إنفاذ القانون الحكومية والفيدرالية، ويقال إن كلا من أمازون وأبل يخضعان للتحقيق من قبل الوكالات الفيدرالية.

وفي الوقت نفسه، أدت الانتخابات والوباء إلى طرح أسئلة أخرى حول ممارسات شركات التكنولوجيا، بما في ذلك كيفية تنسيق المحتوى وعرض الإعلانات وحماية خصوصية المستخدمين.

فيس بوك:

على مدار 2020 بأكمله ، أنفق فيس بوك أكثر من أي شركة تكنولوجيا عملاقة أخرى بمبلغ 19.68 مليون دولار، وزاد إنفاقها على جماعات الضغط بنسبة 17.8٪ مقارنة بعام 2019 في عام عندما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و 48 مدعيًا عامًا من الولايات والأقاليم شكاوى ضد الاحتكار ضد الشركة.

وفي الربع الرابع، مارس فيسبوك ضغوطًا بشأن قضايا مثل إصلاح حقوق النشر، ونزاهة الانتخابات، وسياسة المحتوى، وسياسات الهجرة والضرائب الدولية.

أمازون:

أنفقت أمازون ثاني أكبر عدد من أقرانها من شركات التكنولوجيا الكبرى في عام 2020 عند 17.86 مليون دولار، بزيادة 10.7٪ عن العام السابق، وفي الربع الرابع ، ضغطت أمازون على قضايا مثل النطاق العريض والملكية الفكرية والإصلاح البريدي والرعاية الصحية وقانون العدالة في العمل الشرطي.

جوجل:

أنفقت جوجل بشكل ملحوظ 36.2٪ أقل على جماعات الضغط في عام 2020 مقارنة بعام 2019 ، بإجمالي 7.53 مليون دولار، ولقد خفضت بالفعل إنفاقها على الضغط بأكثر من 44٪ من 2018 إلى 2019 عندما تخلصت من العديد من شركات الضغط الخارجية.

وفي الربع الأخير من عام 2020، أشركت جوجل الكونجرس في موضوعات تشمل تنظيم الإعلان عبر الإنترنت والخصوصية الرقمية للطلاب وتتبع الاتصال الوبائي وقانون المنافسة.

تيك توك

قامت شركة ByteDance ، مالكة TikTok، وهي شركة صينية، بزيادة الإنفاق في عام 2020 حيث حاولت إدارة ترامب منعها من تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة وحملها على بيع TikTok لمالك جديد، مشيرة إلى مخاوف أمنية مزعومة مع الشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها، الشركة الام، لا يزال وضع هذا الجهد معلقًا أمام المحكمة، ولكن من الممكن أن تتخذ إدارة بايدن نهجًا مختلفًا للعمل.

وأنفقت ByteDance ، التي سجلت للضغط في عام 2019 وأنفقت أقل من 300 ألف دولار في ذلك العام، 2.58 مليون دولار في عام 2020 على جهودها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 855.6٪، ضغطت على قضايا من بينها مشروع قانون يهدف إلى منع TikTok من استخدام الأجهزة المملوكة للحكومة، وتعديل المحتوى والتجارة في الربع الرابع.

ليفت:

كما زادت Lyft من إنفاقها على الضغط بشكل كبير إلى 2.19 مليون دولار في عام 2020 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 135.5% عن العام السابق، وكانت الشركة جزءًا من تحالف يضم Uber و DoorDash للضغط لتمرير الاقتراح 22 في كاليفورنيا، والذي سيسمح لهم بمواصلة توظيف سائقين كعاملين مستقلين بدلاً من موظفين، وإنفاق ملايين الدولارات على هذا الجهد الحكومي وحده. تم تمرير الإجراء في النهاية.

وعلى المستوى الفيدرالي، ركزت Lyft جهودها في الربع الرابع على قضايا مماثلة، وفقًا لملفها العام، بما في ذلك "مستقبل العمل والفوائد المحمولة"، وقضايا الإيداع الضريبي للمقاولين المستقلين وتصنيف العمل.

كما ضغطت أوبر أيضًا على قضايا مثل "العمل المرن"، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بلقاح Covid-19، وفقًا لتقريرها العام للربع الرابع، لكنها في الواقع أنفقت أقل قليلاً على جماعات الضغط الفيدرالية هذا العام مقارنة بعام 2019 عند 2.33 مليون دولار، بانخفاض 1.3٪.